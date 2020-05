Immer mehr Kunden weichen aus Angst vor Ansteckung mit dem Coronavirus auf das Bezahlen mit der Karte aus. Der Trend dabei: Kontaktlose Zahlung mittels NFC. Wir erklären, worauf Sie bei der Nutzung des NFC-Chips achten müssen.

Was bedeutet NFC?

Das Kürzel "NFC" steht für den Begriff "Near Field Communication". Konkret bedeutet das, dass in der Geld- oder Kreditkarte ein entsprechender Chip eingebaut ist, der den Zahlungsvorgang beispielsweise an der Supermarktkasse kontaktlos ermöglicht. Das Einführen der Karte in das Lesegerät entfällt. Ob Ihre Karten "NFC-fähig" sind, erkennen Sie an einem auf der Karte aufgedruckten Symbol, das dem Symbol für WLAN ähnelt. Daneben sind NFC-Zahlungen auch mit entsprechend ausgestatteten Smartphones möglich.

So sieht das NFC-Symbol auf einer Kreditkarte aus picture-alliance / Reportdienste Andrea Warnecke

Das NFC-Verfahren funktioniert auf Induktionsbasis und ist nur im Zentimeterbereich um das Lesegerät überhaupt möglich. Das it-finanzmagazin spricht in einem Artikel zum Missbrauch von NFC-Chips von maximal vier Zentimetern bei Geld- oder Kreditkarten und zwei Zentimetern bei Smartphones.

Bezahl-Obergrenze

Kontaktlose Zahlungen ohne die Eingabe einer PIN waren in Deutschland bisher auf 25 Euro limitiert. "Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Deutsche Kreditwirtschaft aber beschlossen, die Grenze entsprechend anzuheben. Nach einer kurzen Umsetzungsphase sollte es inzwischen allen Kunden mit NFC-tauglichen Karten oder Smartphones möglich sein, bis zu 50 Euro kontaktlos zu bezahlen," erklärt David Riechmann, Finanzexperte der Verbraucherzentrale NRW.

Mittels NFC kann auch mit dem Smartphone kontaktlos bezahlt werden. Colourbox

Mehrfachzahlungen

Auch hier gibt es klare Grenzen, um einem Missbrauch vorzubeugen, erklärt der Finanzexperte: "Der Betrag der vorherigen Zahlungsvorgänge seit der letzten Freigabe mit PIN darf insgesamt maximal 150 Euro betragen bzw. die Anzahl der vorherigen Zahlungen seit der letzten Freigabe nicht fünf Vorgänge übersteigen."

Das bedeutet für den Nutzer, dass bei kontaktlosen Zahlungen ab und zu trotz eines Betrages unter 50 Euro eine Freigabe der Zahlung per PIN, Fingerabdruck oder Gesichtsscanning notwendig werden kann. Damit möchten die Kreditinstitute sicherstellen, dass nur der Kontoinhaber selbst eine Zahlung auslöst.

Schadensfrage

Abzocke mit kontaktlosen Zahlfunktionen Kontaktloses Bezahlen mit der Kredit- oder Debitkarte soll einfach, schnell und sicher sein. Doch Diebe können aufgrund der NFC-Funktion der Karten ganz leicht Beute machen.

Trotz oder gerade wegen des simplen, kontaktlosen und möglicherweise überprüfungsfreien Zahlungsverfahrens gibt es für den Kunden kein Risiko, erklärt Finanzexperte David Riechmann: "Wenn das Konto eines Kunden durch Missbrauch einer Kontaktloszahlung belastet wird, übernimmt die Bank den Schaden."

Darauf sollten Sie achten

Die Verbraucherzentrale NRW mahnt trotz dieser Sicherheitsgarantie, umsichtig mit der kontaktlosen Zahlungsmethode umzugehen. Sollte zum Beispiel die Eingabe der PIN notwendig werden, so sollte diese unbedingt verdeckt eingegeben werden. Dies gilt vor allem bei der Nutzung von NFC-Apps auf dem Smartphone auch für die Eingabe des Entsprerrcodes.

Daneben sollte auch der Kontoauszug regelmäßig kontrolliert werden. Eventuell auftretende Unregelmäßigkeiten sollten Sie umgehend bei Ihrer Bank anzeigen. Bei Missbrauchsverdacht mit der Geldkarte sollten Sie diese für das elektronische Lastschriftverfahren bei der Bank oder der Polizei mittels "KUNO" sperren lassen. "Und wenn das Smartphone verloren geht, sollte man daran denken, dass dort womöglich Zahlungsdaten hinterlegt sind und genau so handeln, als hätte man eine Karte verloren", ergänzt der Experte der Verbraucherzentrale.

So lassen Sie Ihre EC-Karte sperren Ihre EC-Karte können Sie persönlich bei Ihrer Bank vor Ort sperren lassen. Alternativ gibt es eine zentrale Rufnummer, unter der die Sperrung vorgenommen werden kann. Sie lautet: 01805 - 021 021. Auch jede Polizeidienststelle kann mittels KUNO die Sperrung im Verdachtsfall vornehmen. Halten Sie in jedem Fall folgende Daten bereit: Kontonummer oder IBAN, Bankleitzahl oder BIC, Nummer der EC-Karte.

Ich möchte kein NFC!

Grundsätzlich unterstützen nahezu alle aktuellen Zahlkarten die kontaktlose Form des Bezahlens. Wer diese nicht nutzen möchte, sollte bei seiner Bank nachfragen, ob und wie diese Funktion deaktiviert werden kann. Ist dies nicht möglich, hilft eine so genannte NFC-Schutzhülle. Die gibt es bereits für wenige Euro online zu kaufen. So lange die Geld- oder Kreditkarte darin verwahrt wird, ist eine Nutzung von NFC nicht möglich. "Auch manche neueren Geldbörsen können einen solchen Schutz gewährleisten", fügt David Riechmann hinzu. Auf dem Smartphone reicht es aus, die entsprechenden Dienste oder Apps nicht zu aktiveren.