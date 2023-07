Darum kommen immer mehr Menschen zu uns

Im letzten Jahr sind fast 200.000 Menschen nach Rheinland-Pfalz gezogen. So viele wie noch nie. Alleine aus der Ukraine kamen rund 50.000 Menschen zu uns.

Der große Rest aber stammt aus den angrenzenden Bundesländern, wie Hessen oder Baden-Württemberg. Professor Bernhard Köppen beschäftigt sich mit Bevölkerungsgeographie an der Uni Koblenz und kann das Phänomen genauer erklären.





SWR1: Ist es bei uns in Rheinland-Pfalz so viel schöner oder warum ziehen die Menschen hier her?

Bernhard Köppen: Das hat damit zu tun, dass Rheinland-Pfalz wirtschaftlich starke Regionen hat. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist die Nähe zu wirtschaftsstarken Räumen in anderen Bundesländern, wie zum Beispiel im südlichen Rheinland-Pfalz, aber auch in der nördlichen Gegend rund um Koblenz und Ahrweiler. Konkret ist das Karlsruhe, Mannheim/ Ludwigshafen oder auch Köln/ Bonn und natürlich das Rhein-Main-Gebiet. Da gibt es viele Menschen, die einen Arbeitsplatz in einem dieser Großräume haben, zum Wohnen sich aber einen Standort in Rheinland-Pfalz suchen. Das durchaus deshalb, weil es landschaftlich schön ist oder man sich dort noch eher Grundstücke, Häuser oder Wohnungen leisten kann.

SWR1: Spielen beim Zuzug denn auch junge Familien eine Rolle? In Baden-Württemberg muss man zum Beispiel relativ viel Geld für einen Kita-Platz zahlen, in Rheinland-Pfalz ist der kostenlos.

Köppen: Ja, das kann attraktiv sein. Es ist aber auch so, dass diejenigen, die seit den 70er Jahren an der Suburbanisierung (Anmerkung der Redaktion: Suburbanisierung ist mit Stadtflucht gleichzusetzen und heißt, die Einwohner einer Stadt verlassen den Stadtkern, um ins Umland zu ziehen) teilnehmen, im Alter von 28 bis Ende 30 sind. Und da sind häufig Kinder dabei.

SWR1: Von woher kommen die Menschen in unserem Bundesland?

Köppen: Es sind sehr stark Menschen aus dem Ausland, die im Zuge von Flucht, Vertreibung und Gewalt nach Deutschland kommen. Das ist ein Phänomen, was in der Statistik eine große Rolle spielt. Aber die größten Zuwanderungsgewinne in Rheinland-Pfalz haben wir traditionell aus den Nachbar-Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg. Mittlerweile gibt es auch einen nennenswerten Anteil an Luxemburgerinnen und Luxemburgern, die nach Deutschland ziehen, weil dort die Lebenshaltungskosten letztlich günstiger sind.

SWR1: Das heißt, viele kommen nach Rheinland-Pfalz, weil sie hier einfach schöner und günstiger leben und woanders mehr Geld verdienen?

Köppen: Ja. Nehmen sie zum Beispiel Mainz und Wiesbaden. Wenn ich in einem der benachbarten Städte einen Arbeitsplatz finde, mache ich mir nicht viele Gedanken, ob die Wohnung in Hessen oder Rheinland-Pfalz liegt. In der Statistik wird es natürlich ausgewiesen. Wir Menschen funktionieren nicht in politischen Gebietskörperschaften...

SWR1: ...wir entscheiden das aus dem Bauch...

Köppen: ...genau. Denen ist es egal, wo sie wohnen.

Das Interview führte SWR1 Moderator Michael Lueg.