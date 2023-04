Sie denken, Sie sind vor Betrugsmaschen per Whatsapp gefeit und Ihnen passiert so etwas nicht? Das dachte unser Kollege Peter Hefner auch. Ein Erfahrungsbericht.

"Hallo Mama, ich habe eine neue Nummer." Mit solchen Handy-Nachrichten geht es meistens los. Und schon entspinnt sich eine unverfängliche Kommunikation per Whatsapp. SWR Mitarbeiter Peter Hefner erzählt, wie er fast auf den Betrug hereingefallen wäre.

Peter Hefner: Ich bekam eine SMS: "Hallo, hier ist Deine Mutter. Kannst Du mir auf Whatsapp zurückschreiben, dass meine Nachricht angekommen ist?" Das habe ich gemacht, ich habe die Nummer eingespeichert und eine Nachricht zurückgeschrieben: "Jawohl, Deine Nachricht ist angekommen, schönen Sonntag noch." Und dann war die Sache erst mal durch für mich.

SWR1: Würde das Deine Mutter so schreiben: "Hallo, hier ist Deine Mutter?"

Hefner: Ja. Zunächst war die Sache für mich erledigt. Dann kam die Frage zurück: "Bist Du beschäftigt?" Ich dachte, bevor ich jetzt Romane schreibe, rufe ich direkt an. Dann habe ich auf der neuen Nummer zurückgerufen, da ist aber niemand drangegangen. Dann habe ich zurückgeschrieben: "Du bist beschäftigt, Du gehst nämlich nicht dran, jetzt bin ich beschäftigt. So wünsche ich Dir einen schönen Sonntag." Und dann kam die Geschichte: "Mein Handy ist in die Toilette gefallen, SIM-Karte und Mikrofon gehen nicht mehr, ich kann nur noch schreiben."

Ich habe zurückgeschrieben: "Dann wird es Zeit für was Neues." Dann kam die Frage: "Was soll ich jetzt tun?" Meine Antwort: "Jetzt fährst Du mit Deinem kaputten Handy und Deiner SIM-Karte in einen Großmarkt und die wissen, was zu tun ist."

"Ok", kam dann noch zurück und: "Kannst Du noch was für mich tun? Ich habe nämlich eine Überweisung zu tätigen und die ist schon überfällig." Dann habe ich geschrieben: "Ich brauche die Daten."

SWR1: Das waren natürlich die Daten von den Verbrechern. Was hat Dich davon abgehalten, die 1.233,35 Euro abzuschicken?

Hefner: Zunächst einmal gar nichts. Ich war schon beim Ausfüllen des Online-Formulars. Bevor ich auf "senden" gedrückt habe, hatte ich irgendwie so ein instinktives Gefühl: Stop, Moment mal, erst denken und dann handeln.

Dann habe ich die alte Nummer meiner Mutter angerufen, auch auf dem Festnetz, aber sie ist nicht drangegangen. Dann habe ich meine Schwester angerufen, die sagte, das meine Mutter kein Whatsapp hat. Und dann habe ich die Polizei angerufen. Es war also ein instinktives Gefühl, was mich davon abgehalten hat. Aber ich war einen Klick davon entfernt.

So schützen Sie sich vor dem WhatsApp-Betrug Andrea Steinbach von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Mainz SWR Andrea Steinbach, Juristin für Digitales und Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat Tipps, worauf Sie achten können um sich zu schützen. Auf die Rechtschreibung schauen: Wenn eine SMS voller Fehler ist, könnte sie von einem Betrüger stammen. Auf die Sprache achten: Ist der Schreibstil womöglich ganz anders als sonst? Codewort ausdenken: Mit engen Verwandten ein Wort überlegen, dass auf jeden Fall gesagt wird, sollte das Handy wirklich mal wegkommen. Ruhe bewahren: Nicht direkt Geld überweisen, sondern sich Zeit nehmen und nachdenken. Angehörige selbst konkaktieren: Die alte Nummer nutzen oder auch weitere Familienmitglieder kontaktieren, ob sie auch Nachrichten von der neuen Nummer erhalten haben. Ist das Geld erstmal an die Banden, die meist im Ausland sitzen, überwiesen, ist es oft weg.

Das Interview führte Hanns Lohmann.