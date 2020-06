per Mail teilen

Die Nachfrage nach Ferienhäusern oder -wohnungen ist in diesen Tagen hoch wie nie. Das bedeutet, auch Betrüger haben Hochkonjunktur und bieten Immobilien an, die es gar nicht gibt. Wir sagen Ihnen, wie Sie den Reise-Albtraum vermeiden können.

"Grundsätzlich kann jeder Urlauber zum Betrugsopfer werden", stellt Jennifer Kaiser, Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, fest. "Ob die Anzeige für eine Ferienwohnung unseriös oder betrügerisch ist, lässt sich auf den ersten Blick meist nicht erkennen." Die Expertin empfiehlt deshalb, genau hinzuschauen und das Angebot sorgfältig zu prüfen. Achten Sie bei der Auswahl des Feriendomizils auf folgende Punkte besonders:

Preisfrage

Ist der Preis zu günstig, gilt besondere Vorsicht, warnen die Experten der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und des Landeskriminalamtes. Vergleichen Sie das vermeintliche Schnäppchen mit anderen ähnlichen Angeboten in der gleichen Gegend. So bekommen Sie ein Gefühl dafür, ob der Preis realistisch sein kann. Achten Sie auf eine detaillierte Beschreibung des Objektes. Es reicht zum Beispiel nicht aus, dass nur die Anzahl der Zimmer genannt wird. Legen Sie Wert auf eine detaillierte Auflistung der Ausstattung und auf die Nennung der genauen Adresse. Sind Bilder vorhanden, lohnt im Zweifel eine vergleichende Bildersuche im Internet, zum Beispiel bei Google.

Keine volle Vorkasse

Geben Sie der Forderung nach sofortiger Vorab-Überweisung des gesamten Mietpreises nicht nach. Im Falle eines Betruges ist das Geld sonst fast immer komplett verloren. "Besser ist es, per Lastschrift oder mit Kreditkarte zu bezahlen", erklärt Jennifer Kaiser von der Verbraucherzentrale. "So haben Sie die Chance, das Geld über ihre Bank zurückbuchen zu lassen, wenn sich ein Betrugsverdacht festigt." Auch von der Bezahlung mit einem Bargeldtransferdienst wie "Western Union" oder "Money Gram" rät die Expertin unbedingt ab. Bei derartigen Diensten kann der Zahlungsempfänger komplett anonym bleiben, was den Betrug extrem erleichtert.

Persönlicher Kontakt

Eine gute Möglichkeit, sich vor einem Betrug zu schützen, ist der persönliche Anruf beim Vermieter oder bei der Vermittlungsagentur: Betrüger vermeiden in der Regel Telefonate, da sie dort schnell enttarnt werden können. Erreichen Sie also permanent nur einen Anrufbeantworter oder ist der Anschluss ständig besetzt, sollten sie doppelt vorsichtig sein. Ebenfalls mit einem Betrugsversuch müssen Sie rechnen, wenn der Anbieter ausschließlich via Messenger-Dienst, zum Beispiel WhatsApp, Viber oder Facebook mit Ihnen kommunizieren möchte oder nur eine Mail-Adresse statt seines vollen Namens, der Adresse und einer Telefonnummer angibt.

Fake-Portale

Prüfen Sie bei der Online-Buchung vorab in jedem Fall das Impressum des Anbieters oder der Agentur, ob zum Beispiel ein konkreter Firmensitz, ein persönlicher Kontakt oder eine Steuernummer angegeben sind. "Die Angaben sollten überprüft werden, weil Betrüger vermehrt dazu übergehen, Kontaktadressen von seriösen Impressen zu kopieren", erklärt die Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale. Im Zweifel hilft der Griff zum Telefon. Seriöse Agenturen oder die Tourist-Information vor Ort werden bemüht sein, Ihnen über das Objekt und den Vermieter detailliert Auskunft zu geben. Bei der Buchung selbst sollten Sie unbedingt auf eine verschlüsselte Verbindung (https) achten.

Corona: Unbedingt informieren Informieren Sie sich unbedingt vor der Buchung und auch vor Antritt der Reise, über die aktuell gültigen Reisehinweise für das Ausland und mögliche Einschränkungen im Inland.

Was tun wenn?

Wer befürchtet, Opfer eines Betruges geworden zu sein, sollte umgehend Anzeige bei der örtlichen Polizei erstatten. "Informieren Sie bei einem Betrugsversuch über ein seriöses Portal auch den Portalbetreiber, damit das Angebot gesperrt werden kann", fügt Kaiser noch hinzu.