Wenn es draußen kalt und feucht ist, dann beschlagen die Autoscheiben um so schneller und hartnäckiger. Mit ein paar simplen Kniffen haben Sie schnell wieder freie Sicht.

Die Ursache für beschlagene Autoscheiben im Winter ist schlicht Feuchtigkeit und die Tatsache, dass kalte Luft weniger davon speichern kann als wärmere. So trifft zum Beispiel unsere feuchte, körperwarme Atemluft auf die kalte Windschutzscheibe und kondensiert dort. Die Folge: Die Autoscheiben beschlagen und wir sehen schnell nichts mehr.

Freie Sicht ist Pflicht! Freie Sicht durch die Autoscheiben, das ist Pflicht. In Paragraph 23 der Straßenverkehrsordnung (STVO) schreibt der Gesetzgeber vor: "Wer ein Fahrzeug führt, ist dafür verantwortlich, dass seine Sicht und das Gehör nicht durch die Besetzung, Tiere, die Ladung, Geräte oder den Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigt werden." Ähnlich wie im Falle von vereisten Autoscheiben, müssen Autofahrer, die bewusst mit beschlagener Scheibe unterwegs sind und keine freie Sicht auf die Straße haben, mit einem Bußgeld rechnen.

Lüften und klimatisieren

Jetzt ist Sofort-Hilfe gefragt. Schalten Sie das Fahrzeug-Gebläse ein und richten die Luft auf die Windschutzscheibe. Die wärmere Luft kann mehr Feuchtigkeit binden und trocknet. Wer eine Klimaanlage hat, kann auch die zu Hilfe nehmen, denn die Klimaanlage entzieht der Luft ebenfalls Feuchtigkeit. Nutzen Sie nur von außen angesaugte Frischluft und keine Umluft. Öffnen Sie kurz das Fenster, damit die feuchte Luft entweichen kann.

Tipp für beschlagene Seitenscheiben: Richten Sie die äußeren Lüftungsdüsen geöffnet auf das untere Drittel der beschlagenen Scheibe. picture-alliance / Reportdienste Stephanie Pilick

Hilfsmittel

Um den Prozess zu beschleunigen, können Sie die Scheiben von innen zum Beispiel mit einem Abzieher, einem Autoscheiben-Schwamm oder einem Mikrofasertuch wischen. Das klappt aber nur gut, wenn die Hilfsmittel sauber sind. Waschen Sie Schwamm und Mikrofasertuch also regelmäßig.

Scheibe von innen vereist

Richtig problematisch wird es, wenn bei starkem Frost die Scheibe direkt nach dem Losfahren vereist. Experten raten dann zu folgendem Vorgehen:

Scheibe vor Fahrtantritt unbedingt komplett von Eis und Schnee mit dem Kratzer und nicht mit einem Enteiser-Spray befreien.

Lüftung sofort mit voller Leistung auf die Scheibe richten. Fenster öffnen, damit ein Luftaustausch stattfinden kann.

Beschlägt oder vereist die Scheibe trotzdem erneut, müssen Sie sofort anhalten und die Sichtbehinderung beseitigen.

So bekommen Sie die Scheibe auch ohne Eiskratzer eisfrei

Vorbeugen

Wer sich im Herbst um seinen Wagen richtig gekümmert hat, hat im Winter zwar ebenfalls beschlagene Scheiben, aber oft nicht ganz so heftig. Die gute Nachricht für alle Spätzünder: Die fünf Tipps dafür können Sie auch im Winter leicht selbst umsetzen.

Keine Nässe ins Auto

Kleine Tipps – große Wirkung:

Klamme oder nasse Kleidung nicht im Auto liegen lassen.

Teppichfußmatten gegen Gummimatten tauschen.

Schuhe beim Einsteigen abklopfen, vor allem bei Schnee- und Matsch-Wetter.

Dichtungen pflegen

Tür-, Kofferraum- oder Schiebedachdichtungen sollen auch im Winter die Nässe draußen halten. Reinigen Sie diese Dichtungen regelmäßig zum Beispiel mit einem feuchten Microfasertuch. Damit die Dichtungen im Winter nicht einfrieren können, kommen Glycerin oder ein entsprechendes Pflegemittel zum Einsatz.

Abläufe reinigen

Befreien sie Ihren Wagen regelmäßig von Schmutz, Schnee und Laub. So sorgen Sie dafür, dass sich das Wasser keinen Weg in den Innenraum sucht, wenn zum Beispiel die Abläufe des Schiebedaches verstopft sind. Modellspezifische Pflegehinweise finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung.

Innenraumfilter

Ein verschmutzter und damit verbrauchter Innenraumfilter speichert viel Feuchtigkeit, die dann mit der Luft in den Innenraum gelangt. Kontrollieren Sie den Filter regelmäßig auf Verschmutzungen und wechseln Sie ihn regelmäßig. Wie das geht steht ebenfalls in der Bedienungsanleitung.

Scheiben mit Glasreiniger putzen

Wer seine Scheiben innen regelmäßig mit Glasreiniger putzt, der hat ebenfalls weniger Probleme mit beschlagenen Scheiben. Verantwortlich dafür sind chemische Zusätze im Glasreiniger, die ein Absetzen von Kondenswasser an der Scheibe erschweren sollen.