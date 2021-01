Wer dachte, dass bei der Amtseinführungs-Zeremonie des neuen US-Präsidenten Joe Biden alle ihr schickstes Outfit präsentieren, der hat die Rechnung ohne Bernie Sanders gemacht. Doch jetzt feiert ihn das Internet dafür.

US-Politiker Bernie Sanders (ganz rechts) bei der Amtseinführung von Joe Biden und Kamala Harris. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

In einer braunen Outdoor-Regenjacke und mit gemusterten Strick-Handschuhen sitzt der 79-Jährige aus dem US-Bundesstaat Vermont mit verschränkten Armen und Beinen unauffällig auf seinem Stuhl. Der gescheiterte Präsidentschaftskandidat der Demokraten stellt damit selbst Lady Gagas voluminöses rotes Abendkleid in den Schatten, zumindest wenn es nach der Internet-Community geht.

Um zu telefonieren, zog sich Bernie Sanders die nun gefeierten Handschuhe auch mal aus. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Die findet Bernie Sanders‘ Outfit super und hat sein Bild deshalb schon tausendfach ausgeschnitten und in vermeintlich passendere Hintergründe eingefügt: Zum Beispiel auf eine Parkbank, hinter einen Verkaufsstand oder in eine Eishöhle. So fand auch auf Twitter die New Yorker U-Bahn den zugfahrenden Bernie Sanders sehr lustig und nutzte ihn direkt zum Erinnern an die Maskenpflicht.