Ein Feuerwehrmann hat geklagt. Für seinen Bereitschaftsdienst als Einsatzleiter möchte er mehr Geld. Ein Urteil des EuGH könnte nun für viele seiner Kollegen mehr Einkommen bedeuten.

Darum geht es

Ein Feuerwehrmann aus Offenbach in Hessen leistet als Einsatzleiter auch Bereitschaftszeiten. In dieser Zeit ist er verpflichtet, seine Einsatzkleidung zu tragen, um bei einem Einsatz innerhalb von zwanzig Minuten mit dem Einsatzfahrzug an seiner Dienststelle zu sein. Darum will er seine Bereitschaftszeit als Arbeitszeit angerechnet bekommen. Seine Begründung: Obwohl ihm sein Arbeitgeber nicht direkt vorschreibt, wo er sich aufzuhalten habe, ist er doch in der Ortswahl und in dem, was er machen kann, erheblich eingeschränkt.

Jetzt hat der Einsatzleiter geklagt und das zuständige Verwaltungsgericht Darmstadt wollte vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg wissen, was das EU-Recht dazu sagt. SWR1 hat unseren Rechtsexperten Bernd Wolf zu diesem Fall befragt.

SWR1: Welche Aussichten auf Erfolg hat der Feuerwehrmann?

Bernd Wolf: Ich glaube, gar keine so schlechten. Zum einen hat der EuGH vor drei Jahren entschieden: Ein Bereitschaftsdienst zuhause ist Arbeitszeit, wenn einen der Arbeitgeber jederzeit anrufen und innerhalb kurzer Zeit irgendwohin schicken kann. Allerdings: Wie dieser Bereitschaftsdienst bezahlt werden muss, wie hoch oder sogar gar nicht, das hat der EuGH nicht gesagt. Zum anderen hat der Generalanwalt im Fall des Offenbacher Feuerwehrmanns dafür plädiert, ob es Arbeitszeit oder Ruhezeit ist, richte sich danach, wie intensiv die Einschränkungen sind, mit denen sich der Arbeitnehmer den Weisungen des Arbeitgebers unterwerfen muss. Da zählten vor allem die Reaktionszeit auf den Ruf des Arbeitgebers. Innerhalb von 20 Minuten, von wo auch immer, am Einsatzort sein zu müssen, ist eine recht intensive Einschränkung. Oft folgen die Richter dem Generalanwalt - müssen sie aber nicht.

Ein Urteil könnte auch eine bessere Vergütung für Krankenhauspersonal bedeuten. Getty Images Thinkstock -

SWR1: Welche Auswirkungen hätte es für Deutschland, sollte der Feuerwehrmann Recht bekommen?

Wolf: Das Urteil wird schon so konkret sein müssen, dass wir danach wissen, ob es auch für Polizei, Rettungsdienste, Feuerwehr, Klinikpersonal und vielleicht sogar für Paketzusteller gilt. Aber die Betroffenen haben unter Umständen wenig davon, wenn der EuGH (wieder) sagt: Bereitschaftszeit ist Arbeitszeit, denn ob oder wie hoch die zu vergüten ist, dürfen die Mitgliedsstaaten selbst entscheiden.