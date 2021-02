Hochwasser und der Pegelstand steigt und steigt. Der Pegel Bingen liegt knapp über der fünf Meter Marke. Doch bedeutet dieser Wert, dass der Rhein am Pegel Bingen fünf Meter tief ist?

Hochwasser an rheinland-pfälzischen Flüssen dpa Bildfunk Picture Alliance

Fest steht, dass Bäche, Seen oder Flüsse deutlich tiefer sein können, als der Pegelwert angibt. Denn der Pegelnullpunkt hat nichts mit dem Sohlengrund eines Gewässers zu tun. Warum ist das so? In früheren Jahren wurde der Pegel tatsächlich nach dem Rheinboden festgelegt, was sich jedoch als nicht praktikabel herausstellte. Der Grund: Der Rhein ist nicht gestaut und hat ein sehr unregelmäßiges Profil, mal tief, mal eher flach.

Der Pegelnullpunkt Der Pegelnullpunkt wurde in der Regel so gewählt, dass auch bei extremster Trockenheit keine Minus-Werte am Pegel entstehen. Die Höhenlage der Pegelnullpunkte sind von Pegel zu Pegel durch geographische Umstände unterschiedlich.

Außerdem wusch sich der Rheinboden an manchen Orten aus - jährlich um bis zu zwei Zentimeter. An anderen Orten mit felsigem Untergrund wiederum nicht. Besonders Kapitäne von Frachtschiffen konnten sich daher nie wirklich sicher sein, wieviel Wasser sich noch unter ihrem Schiff befand.

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt legt Höhe fest

Daher hat die Wasser- und Schifffahrtsdirektion einen Vergleichswert eingeführt: den Gleichwertigen Wasserstand (GLW), einen durchschnittlichen Niedrigwasserstand, der an nicht mehr als 20 Tagen im Jahr unterschritten werden darf. Dieser wird alle zehn Jahre mit einer komplizierten und aufwendigen Berechnung neu festgelegt. Dabei werden Ablagerungen oder Erosionen und Niedrigwasserstände in einem bestimmten Zeitrahmen zur Berechnung benutzt.

In Worms wurde der GLW-Wert so auf 72 Zentimeter Pegelhöhe festgelegt, in Mainz auf 168 Zentimeter, in Koblenz (Moselmündung) und Kaub auf 78 Zentimeter. Bei diesen Pegelwerten garantiert das Wasser- und Schifffahrtsamt noch eine Mindestwassertiefe von 210 Zentimetern in der Fahrrinne (Kaub 190 Zentimeter). In Bingen liegt der Mittelwert der Wasserstände (MW) zwischen 2006 und 2015 bei 211 Zentimeter und der höchste bekannte Wasserstand im Rahmen dieser Erhebungen bei 619 Zentimeter (29. März 1988)

Wichtige Formel für Kapitäne

Die Pegelhöhe wird auf diese Weise besonders für Kapitäne von Frachtschiffen wichtig. Sie können mithilfe des für den jeweiligen Streckenabschnitt gültigen GLW-Werts und des Pegelstands schnell die wirkliche Wassertiefe berechnen: Pegelstand minus GLW plus 2,10 Meter ergibt die Wassertiefe.

Würde der Pegelstand in Mainz irgendwann den Wert Null erreichen, wären somit immer noch 42 Zentimeter Wasser in der Fahrrinne (0 - 168 cm + 210 cm = 42 cm), in Koblenz 132 Zentimeter (0 - 78 cm + 210 cm = 132 cm).