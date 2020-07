Was für jüngere Menschen häufig Alltag und nur ein paar Klicks entfernt ist, ist für ältere Menschen aber oft eine Hürde. Es fehlt die Vertrautheit mit den Geräten und in der Sprache der digitalen Welt wimmelt es vor englischen Begriffen. Noch immer sind zehn Millionen Menschen in Deutschland offline. Unter anderem dagegen will die Initiative „Digital für alle“ etwas tun. mehr...