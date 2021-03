Gerade waren die Kinder noch klein, jetzt sind sie ausgezogen. Das löst bei manchen Eltern eine Krise aus. Wir haben mit Barbara Becker über das Empty-Nest-Syndrom ("Leeres-Nest-Syndrom") gesprochen.

Darüber schreibt sie in ihrem neuen Buch "Mama allein zu Haus. Wie geballte Freundinnen-Power uns vor dem Empty Nest-Syndrom bewahrte".

SWR1: Der Titel Ihres Buches klingt erst mal lustig. Aber wie haben Sie sich gefühlt, als Ihre beiden Söhne ausgezogen waren?

Barbara Becker: Zuerst war das nicht so lustig und auch der Weg dahin war natürlich ein bisschen schmerzhaft. Aber insgesamt ist es ein Buch, in dem man auch mal schmunzeln darf - auch gerne über sich selbst.

SWR1: Was fehlt Ihnen denn am meisten?

Becker: Sie zu sehen und zu wissen, dass alles in Ordnung ist. Das ist diese Glucke in mir. Aber es fehlt mir auch einfach Zeit mit ihnen zu verbringen, weil sie für mich so besondere Menschen sind und ich von Ihnen lerne. Und ja - meine beiden Söhne sind einfach die besten.

SWR1: Wissen Sie denn immer, wo Ihre beiden Söhne sind?

Becker: Ja! Wir haben uns geeinigt, dass wir uns auch gegenseitig "verfolgen". Das ist nicht nur einseitig, sondern sie wissen, wo ich bin, und ich weiß, wo sie sind. Das kürzt vieles ab. Zum Beispiel, wenn meine Kinder im Flugzeug sitzen oder wenn ich weiß, sie sind gerade im Studio oder in der Schule. Dann muss ich sie eben nicht anrufen. Wir leben auch in unterschiedlichen Zeitzonen und da ist es mir wichtig, dass ich dann weiß, ob einer noch wach ist, im Bett liegt oder was auch immer. Es klingt so ein bisschen nach "Big Brother" oder auch nach "Helikopter-Mutter", aber es verkürzt einiges und man kommt schnell aus der eigenen Panik wieder raus.

SWR1: Die Kinder "tracken" Sie und Sie verfolgen die Kinder. Das ist eine Supersache, wenn erwachsene Jungs zustimmen, dass ihre Mama sie auf dem Handy verfolgen kann...

Becker: Da reden wir schon wirklich ewig nicht mehr drüber. Das machen wir schon seit fünf oder sechs Jahren oder noch länger, seit es diese App gibt. Weil meine Söhne dann wissen, dass ich sie nicht anrufe, sondern einfach weiß, wo sie sind. Und dann ist es für sie auch in Ordnung. Also nicht, um die quengelnde Mutter abzuwimmeln, sondern dann wissen sie, dass ich ganz normal weitermachen und wieder durchatmen kann.

Das Buch "Mama allein zu Haus" von Barbara Becker und Christiane Soyke ist im Gräfe und Unzer Verlag unter ISBN 978-3-8338-7524-3 erschienen und kostet 18 Euro. Gräfe & Unzer Verlag

SWR1: Was war für Sie das Schlimmste? Nicht mehr mit entscheiden zu können und auszuhalten, dass die Jungs vielleicht schlechte Erfahrungen machen oder plötzlich allein in dem großen Haus zu sein.

Becker: Ich denke beides, die Kinder los zu lassen und dann auch alle Erfahrung selbst machen zu lassen. Etwas, das man schon sehr früh lernen muss. Ich habe das schon im Kindergarten und dann auch immer wieder in der Schule gehört: Lassen Sie ihre Kinder auch schlechte Erfahrungen selbst machen. Das fand ich immer ganz schrecklich. Das ist für mich eine Sache, die ich auch früher schon ganz schlecht hinbekommen habe und ich dann sehr viel Vertrauen zum Leben haben muss. Deswegen habe ich sehr viel aktiv dafür getan, dass es meinen Kindern gut geht. Insgesamt heißt das, sehr viel darauf zu vertrauen, dass meine Kinder es für sich richtig machen und dass sie sich ihren Weg selbst aussuchen dürfen. Ich darf am Rande zuschauen, bewundern und klatschen und werde ab und zu noch um Rat gefragt. Aber dieses Aktive - wie das bei Kleinkindern ist, denen man hinterherrennen muss - geht wirklich nur eine ganz kleine Weile so. Danach geht eben ganz viel nur noch mit Vertrauen.

SWR1: Sie beschreiben im Buch, dass Sie mit Ihren Freundinnen so eine Art "Wahlfamilie" aufgebaut haben. "Sister-Hood" nennen Sie das. Wie sehr haben Ihnen diese Freundinnen geholfen, mit Ihrem neuen Leben klarzukommen?

Becker: Das Gute ist, dass wir uns alle schon ein bisschen länger kennen. Und das bedeutet, dass wir uns durch alle Lebenslagen mitnehmen. Dieses flügge werden der Kinder ist natürlich ein großer Einschnitt für viele Eltern und auch für mich. Denn dann muss ich den Fokus von den Kindern umleiten und den Platz füllen, der plötzlich da ist.

SWR1: Was raten Sie anderen Eltern, die vielleicht in ein Loch fallen, wenn die Kinder weg sind?

Becker: Gehen Sie offen mit Ihren Gefühlen um und zerfließen Sie nicht in Selbstmitleid. Sprechen Sie offen über diese neuen Gefühle und auch über die Ängste, die entstehen, um dann von den erwachsenen Kindern empathisch aufgefangen zu werden. Um dann vielleicht auch wieder eine Situation zu erleben, in der man vielleicht auch noch gebraucht wird oder in der man um Rat gefragt wird.Es ist ja nicht so, dass man komplett zurückgelassen wird. Es verändert sich eben nur der Alltag und diese Momente, in denen man sich dann treffen darf, dass man die dann wirklich genießen kann. Es geht darum, nicht nur wehmütig, sondern eben mit Freude an dem "neuen Leben" teilzunehmen. Ich habe großes Glück, dass meine Kinder gerne Zeit mit mir verbringen. Und das Leben, das ja an sich schon Veränderung ist, auch wirklich radikal so zu akzeptieren, dass es dann auch schön weitergeht.

Das Gespräch führte Michael Lueg.