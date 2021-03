Nach einem Fiat 500 im Jahr 2019 bietet Discounter Lidl jetzt einen Mini-SUV von Kia an. Den Mini-Crossover-SUV gibt es für rund 21.000 Euro zu leasen, mit einer Rate von 135 Euro. SWR1-Wirtschaftsredkteurin Jutta Kaiser hat sich das Angebot genauer angesehen.

Was steckt dahinter?

Lidl macht zwar die Werbung für die Autos, ist aber selbst nicht der Anbieter, sondern arbeitet mit Sixt und einer Online-Plattform zusammen. Sixt ist in Deutschland hauptsächlich als Autovermietung bekannt, bietet aber auch Carsharing, Fahrdienstvermittlung und Leasing an. Mit Sixt wird letztlich auch der Leasing-Vertrag für das Discounter-Auto geschlossen. Für Lidl selbst gibt es vermutlich eine Beteiligung an den Vertragsabschlüssen. Der regionale Autohändler im Gewerbegebiet geht leer aus, wie bei vielen Online-Auto-Verkäufen.

Autohäuser werden weniger

Die Autohändler werden nicht komplett verschwinden. Allerdings wird es nicht bei den 40.000 bleiben, die es momentan in Deutschland gibt. Übrigens im Verhältnis zur Einwohnerzahl sind das deutlich mehr als in anderen Ländern. Je mehr Autos online verkauft werden, um so schwieriger wird es für die regionalen Händler, auch wenn man bedenkt, dass pro 1.000 Euro Umsatz oft weniger als zehn Euro im Betrieb hängen bleiben. Auch wegen der Corona-Krise laufen die Geschäfte nicht so gut.

Möglich, dass in Zukunft die Händler nur noch die Auto-Übergabe machen und der Ansprechpartner für die Kunden vor Ort sind, was die Werkstatt-Dienstleistungen angeht. Aber auch da stehen Umbrüche an: Softwareupdates und neue Auto-Funktionen werden in Zukunft online vom Kunden selbst per WLAN in‘s Auto abgerufen. Elektroautos sind weniger reparaturanfällig und wartungsintensiv - auch das schadet dem Werkstattgeschäft der Autohändler.

Sind Autos online billiger?

Je mehr Anbieter es gibt, umso größer sind Konkurrenz und Preisdruck. Online lassen sich Preise besonders gut vergleichen, also müssten Autos theoretisch günstiger werden. Allerdings muss man sich als Kunde auskennen. Online gibt es keinerlei Beratung, was bei einer Investition von womöglich mehreren 10.000 Euro riskant sein kann. Welche Plattform ist die richtige? Wo bekomme ich Neuwagen, wo Gebrauchte? Stehen die Hersteller dahinter? Handelt es sich um eine Plattform, die alles selbst abwickelt oder eine, die einfach nur zwischen Privatleuten vermittelt? Das ist nicht immer einfach zu erkennen. Auch regionale Händler bieten online ihre Fahrzeuge an.

Am Ende weiß man nicht, wie die Preisschlacht bei den Anbietern ausgeht und wie viele übrig bleiben. Bei Neuwagen wäre es auch denkbar, dass die Autohersteller die Plattformen aushebeln und den Vertrieb komplett online selbst übernehmen, ohne Rabatte und Feilschen, so wie es der Elektroautobauer Tesla macht. Auch die Einstellung zum Auto verändert sich. Vielen ist es nicht mehr so wichtig, ob Ihnen das Auto gehört, Stichwort Auto-Abos und Carsharing. Da heißt es abwarten, wie sich die Nachfrage entwickelt – und damit auch die Preise.