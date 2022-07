Hitze und Trockenheit: Auswirkungen und Verhaltenstipps

Weit über 30 Grad in Deutschland und in Spanien steigen die Temperaturen sogar auf teilweise 45 Grad. In anderen Teilen Südeuropas sieht es auch nicht viel besser aus. Und seit Wochen ist es überall sehr trocken.

Wir haben mit Susanne Henn aus unserer Umweltredaktion über die aktuelle Wettersituation gesprochen.

SWR1: Worauf können wir selbst achten?

Susanne Henn: Auf Dinge, wie zum Beispiel auf das Rasen sprengen zu verzichten. Er wird dann zwar vertrocknen, aber in Zeiten von Wasserknappheit muss man das akzeptieren. Es gibt Sorten, die mit sehr wenig Wasser auskommen, und mittlerweile in Südfrankreich oder Spanien üblich sind.

Das eigene Schwimmbecken im Garten vollzumachen ist ein Luxus, der bei der aktuellen Lage einfach nicht mehr angemessen ist. Beim Planschbecken für die Kinder sieht es etwas anders aus. Das schmutzige Wasser kann man noch gut nutzen, um die Pflanzen im Garten zu gießen.

Gut ist es auch, eine Regentonne aufzustellen, um Gießwasser zu gewinnen. In Zeiten zunehmenden Starkregens, wird die sich immer wieder mal füllen.

Wenn sie planen neue Pflanzen im Garten zu setzen, sollten sie darauf achten, Sträucher oder Stauden zu nehmen, die tief wurzeln. Sie kommen dann besser mit Trockenheit klar. Wenn Bäume in meinem Garten oder in meiner Straße anfangen die Blätter und Zweige hängen zu lassen oder sich die Blätter schon verfärben, empfehle ich alle ein bis zwei Wochen richtig zu wässern - am besten abends mit mehreren großen Gießkannen oder eine Viertelstunde mit dem Gartenschlauch - so können sie ihnen das Leben retten.

SWR1: Eine Dürre in Südeuropa sorgt gerade für Ernteausfälle – zusätzlich zu den Ausfällen durch den Ukraine-Krieg. Was bedeutet das für uns?

Henn: Die Ernteausfälle sind enorm. Beispiel Italien: In der sonst so ertragreichen Po-Ebene gibt es aktuell ein Minus von 50 Prozent beim Getreide, 40 Prozent sind es bei Obst und Gemüse. In Frankreich, dem größten Getreideexporteur in der EU mit bis zu 18 Millionen Tonnen Getreide im Jahr, vertrocknen die Felder. Eigentlich sollte dort diesen Sommer wegen des Ukrainekrieges noch mehr produziert werden Und auch in Spanien und Portugal ist es extrem trocken - das hat Auswirkungen auf unsere Versorgung mit Obst und Gemüse. Gerade davon kriegen wir viel aus Spanien. Aber auch Oliven und Wein sind betroffen. Das bedeutet auch: Wir müssen uns auf weiter steigende Preise einstellen und das ein oder andere Produkt wird vielleicht auch mal knapp werden.

Aber: Deutschland ist ein reiches Land und wir können hohe Preise zahlen. Das heißt, im Prinzip wird es alles geben, aber wir werden es deutlich spüren, vor allem Menschen mit einem niedrigen Einkommen.



Einige Gebiete am Horn von Afrika erleben die gröߟte Trockenheit seit 40 Jahren. Verschärft wird die Situation durch die Folgen des Krieges in der Ukraine, der Lebensmittelpreise und die Transportkosten für wichtige Importe wie Weizenmehl in die Höhe treibt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/XinHua | Dong Jianghui

Viel dramatischer wird die Situation in ärmeren Ländern, wie in Afrika oder auch Asien sein. Dort werden schlimmste Hungerkatastrophen befürchtet.