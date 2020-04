Der Feiertag bringt uns ein langes Wochenende - auch wenn in Corona-Zeiten alles irgendwie anders ist. Wir haben drei Tipps, was sich trotzdem unternehmen lässt.

In die Pedale treten

Wenn das Wetter mitspielt, dann lohnt sich eine Fahrradtour. Sie bietet Abwechslung vom Homeoffice oder vom Büroalltag im Corona-Stress. Wichtig ist nur, dass auch hier die Abstandsregeln eingehalten werden. Ob gemütlich, abenteuerlich oder etwas für Familien - hier finden Sie Tourtipps, die für jeden was bieten:

Ab in den Zoo

Wer nicht auf dem Zweirad unterwegs sein möchte, der könnte auch die Tiere in den Zoos und Tierparks in Rheinland-Pfalz besuchen. Besucher sollten sich vorher aber über die neuen Regeln genau informieren - denn nicht alle Bereiche sind auf, manchmal ist auch eine Online-Anmeldung nötig.

Von der Couch ins Kino

Onlinemediatheken wie die von der ARD, aber auch Streamingdienste, verzeichnen in diesen Zeiten eine hohe Nachfrage. Wer aber noch mal so richtiges Kinofeeling erleben will, der kann das jetzt in immer mehr Autokinos. Reihenweise gehen gerade neue an den Start. Eine Übersicht finden Sie hier: