Aus für Maestro-Funktion bei Girokarten

Auf vielen Bankkarten ist das Maestro-Logo zu sehen.Doch ab dem kommenden Jahr fällt das blau-rote Logo weg. Was bedeutet das für Verbraucherinnen und Verbraucher?

Mit den Girokarten mit dem Maestro-Logo kann nicht nur in Deutschland Geld abgehoben und bezahlt werden, sondern auch im Ausland. Rund 100 Millionen Karten mit dem Maestro-Logo, einem Zahlungssystem von Mastercard, sind laut Angaben der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) im Umlauf, viele Millionen Menschen von der Änderung betroffen.

Karten noch bis Laufzeitende gültig

Das beruhigende für alle Kunden: Die Maestro-Karten sind noch bis zum Ende der auf der Karte angegeben Laufzeit gültig, teilweise noch mehrere Jahre. Es besteht also keinen Grund die Karten im kommenden Jahr schon auszutauschen. Jedoch werden verlorene oder abgelaufene Karten ab Juli 2023 durch Karten ohne Maestro-Logo ersetzt. Sollte eine Karte ablaufen, wird die Bank die Kunden über weitere Schritte informieren.

Ohne dieses Logo kann mit EC-Karten nur noch in Deutschland Geld abgehoben werden. picture-alliance / Reportdienste dpa | Fabian Sommer

In Deutschland alles wie bisher

Dabei wird in Deutschland alles weiter wie bisher funktionieren, also Bezahlung und Geldabheben sind auch ohne das Maestro-Logo möglich. Im Ausland Geld abheben oder bezahlen, das geht dann jedoch nicht mehr. Dafür wird dann eine Debit- oder Kreditkarte benötigt.

Bankkarten im Überblick Girokarte picture-alliance / Reportdienste Eibner-Pressefoto | Fleig / Eibner-Pressefoto Die "klassische" Girocard wird bei vielen Banken ausgegeben. Mit dieser Karte kann Geld abgehoben oder am bargeldlos bezahlt werden. Die Bezahlung wird direkt auf dem Konto verbucht. Bei vielen Banken fallen für diese Karte mittlerweile Gebühren an.

Debitkarte picture-alliance / Reportdienste NurPhoto | Artur Widak Sieht der Kreditkarte zum Verwechseln ähnlich, funktioniert aber eher wie die Girocard. Es gibt eine 16-stellige Nummer mit Name und Code. Klein aufgedruckt steht jedoch "Debit" anstatt "Credit". . Die Bezahlung wird direkt auf dem Konto verbucht. Bei einigen Banken gibt es diese Karte kostenlos. Die Karte ist weltweit nutzbar, sowohl zum Geldabheben als auch bezahlen. Aber nicht alle Händler akzeptieren die Debitkarte, warnt die Verbraucherzentrale.

Kreditkarte picture-alliance / Reportdienste Kreditkarte Bei der Kreditkarte wird von der Bank ein sogenannter Verfügungsrahmen eingeräumt, d.h. die Zahlungen werden nur einmal, meist am Monatsende, gebündelt abgerechnet. Die Kreditkarte kostet bei den allermeisten Banken extra. Durch die Abrechnung zum Monatsende kann der Kostenüberblick verloren gehen. Dafür ist in einigen Ländern ist Automiete oder Hotelbuchung nicht mit einer Debit-, sondern nur mit Kreditkarte möglich.

Zwei Erklärungen für die Änderung

Warum das so ist, dafür gibt es zwei Erklärungen, sagt SWR1 Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer: "Die offizielle Erklärung von Mastercard ist, diese Funktion sei nicht mehr zeitgemäß, weil dieses System eigentlich mal nur dafür gedacht war, Geld abzuheben. Die inofizielle Erklärung von Verbraucherschützern: Mastercard möchte einfach mehr Kreditkarten unter die Leute bringen und so mehr am Umsatz verdienen, denn Lastschrift mit Maestro bringt Mastercard weniger Gebühren als ein Kauf mit einer Kreditkarte."