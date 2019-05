Aus Angst und Neid Falscher Ort, falsche Zeit - jeder kann Mobbingopfer werden

Beleidigungen, Ausgrenzung, Lästereien bis hin zu Schlägen und das oft über einen längeren Zeitraum. Mobbingopfer gehen nicht mehr zur Arbeit oder zur Schule und manche Betroffene denken sogar an Selbstmord. Das ist mittlerweile keine Ausnahme: Laut Carsten Stahl, Gründer der Initiative " Stoppt Mobbing !", gibt es zwischen 500.000 und eine Million Fälle von Mobbing, Hass und Gewalt in Deutschland - pro Woche.

Mobbing ist nicht nur auf die Schulen begrenzt, es gibt es auch in Betrieben. Es ist vor allem dort verbreitet, wo es Hierarchien gibt. Dazu gehören auch Organisationen wie Bundeswehr, Feuerwehr und Polizei. Hierarchie bedeutet Macht. Wenn ein Chef mobbt, nennt man es "Bossing" - der Vorgesetzte nutzt seine Position aus. Die Gruppendynamik ist aber die gleiche wie an Schulen, denn Mobbing wird ausgelöst durch Neid und Angst. Neid auf das, was der andere hat - wie Besitztümer oder eine Position - und Angst, genau das zu verlieren, was ich habe.