per Mail teilen

Ab dem 1. März können sich Schul- und Kita-Mitarbeiter gegen das Corona-Virus impfen lassen. Dafür vorrätig ist der britisch-schwedische Impfstoff von AstraZeneca.

Doch in Deutschland gibt es viele Vorurteile und Ablehnung gegenüber dem Produkt. Wenn man einer neuen Studie glauben darf, zu Unrecht.

In Deutschland gibt es viele Vorbehalte gegenüber dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca dpa Bildfunk picture alliance/dpa/EUROPA PRESS | María José López

Schottische Forscher haben verschiedene Impfstoffe gegen das Coronavirus untersucht und miteinander verglichen. Das Ergebnis: Der Impfstoff von AstraZeneca schneidet dabei richtig gut ab. Das bestätigte uns auch London-Korrespondentin Imke Köhler - sie hat sich die Zahlen genauer angeschaut.

Bei der vorläufigen Auswertung der Daten hat sich ergeben, dass sich das Risiko einer Krankenhaus-Einweisung vier Wochen nach der ersten Impfung drastisch reduziert. Bei dem Produkt von AstraZeneca verringerte sich das Risiko um 94 Prozent, nach einer Pfizer-Biontech-Impfung um 85 Prozent. Im Vergleich sind beide Werte sehr gut.

Vielversprechende Ergebnisse

Einen genauen Blick warf man in der schottischen Studie auch auf die Altersgruppe der über 80-jährigen, die als besonders gefährdet gilt. Nach vier Wochen und der ersten Impfung mit einem AstraZeneca oder Pfizer-Biontech-Impfstoff zeigte sich, dass die Krankenhauseinweisungen um 81 Prozent gesunken sind.

"130 Länder auf der Welt haben keine Impfstoffe, wollen verzweifelt welche und manche sitzen darauf, weil Leute sie nicht nehmen wollen." Devi Sridhar von der Universität Edinburgh

Briten ticken anders

Die Vorbehalte gegen den AstraZeneca-Impfstoff, wie wir sie gerade in Deutschland erleben, gibt es in Großbritannien nicht. Das hat die folgenden Gründe, weiß Imke Köhler: "Zum einen kann man sich nicht aussuchen, womit man geimpft wird. Aber - und das ist noch wichtiger - der Impfstoff AstraZeneca ist auch absolut akzeptiert."

In Großbritannien wird der AstraZeneca-Impfstoff in allen Altersklassen verimpft. Imago imago images/i Images

Da dieser Impfstoff in Großbritannien hergestellt wird, wird er dort am meisten verimpft. Im Vergleich zum Pfizer-Biontech-Produkt ist er auch deutlich billiger und, anders als in Deutschland, ist der britisch-schwedische Impfstoff auch für alle Altersklassen zugelassen.