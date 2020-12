Das neue Jahr wird kein Schnäppchen für Arbeitnehmer, denn viele Feiertage fallen genau auf ein Wochenende. Wie Sie trotzdem Ihren Urlaub verdoppeln können, erfahren Sie hier.

Ostern

Ostern bietet erfahrungsgemäß eine gute Möglichkeit, um lange am Stück frei nehmen zu können, ohne zu viele Urlaubstage investieren zu müssen. Mit vier Urlaubstagen bekommen Sie an Ostern zehn Tage am Stück frei. Tragen Sie dazu Urlaub vom 6. April bis zum 9. April in Ihren Urlaubsantrag ein.

Tag der Arbeit

In diesem Jahr fällt der 1. Mai auf einen Samstag. Da bleibt leider wenig Spielraum für viele freie Tage.

Christi Himmelfahrt

Am 13. Mai ist Christi Himmelfahrt. Mit einem Urlaubstag am 14. Mai, bekommen Sie ein langes Vier-Tage-Wochenende. Er mehr möchte, nimmt den 10., 11. und 12. Mai dazu und bekommt dafür neun Tage frei.

Pfingsten

Das Pfingstwochenende ist, wie Ostern, ein Klassiker für viele freie Tage am Stück. Tragen Sie in Ihren Urlaubsantrag Urlaub 28. bis 28. Mai ein. Vier Tage Urlaub - neun Tage frei.

XXL-frei im Mai

Da Christi Himmelfahrt und Pfingsten nur zehn Tage lässt sich 2021 das zu einem günstigen XXL-Urlaub ausdehnen. Verbinden Sie Christi Himmelfahrt und Pfingsten mit freien Tagen vom 10. bis 12. Mai, am 14. Mai und die Woche vom 17. bis 21. Mai. Aus neun Urlaubstagen wird eine freie Zeit von 17 Tagen.

Fronleichnam

Am Donnerstag, 3. Juni, ist Fronleichnam. Ein extra-langes Wochenende gibt es für einen Urlaubstag, den 4. Juni. Neun Tage am Stück für vier Urlaubstage geht natürlich auch. Hierfür den 31.05. bis 2.6. und den 4.6. in den Urlaubsantrag eintragen.

Das ist unsere dringende Empfehlung, denn nach dem 4. Juni kommt für alle Urlaubstage-Jäger eine lange Durststrecke.

Tag der Deutschen Einheit

Leider fällt der 3. Oktober 2021 auf einen Sonntag. Keine Chance also für Urlaubs-Tage-Jäger.

Allerheiligen

Besser sieht es da mit Allerheiligen aus, das 2021 auf den Monatg, den 1. November fällt. Wer vier Urlaubstage investiert, den 2. bis 5. November, bekommt neun Tage frei.

Weihnachten 2021 & Neujahr 2022

Leider fallen beide Weihnachtsfeiertage und damit auch der Neujahrstag auf ein Wochenende.

Alle Brücketage 2021 als Übersicht