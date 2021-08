Weltweit steigt die Temperatur. Unwetter werden immer häufiger. Wissenschaftler arbeiten jetzt an einem Konzept, wie man das verhindern kann.

Mit dem globalen Temperaturanstieg häufen sich extreme Wetterlagen. Hitze, Starkregen, Dürre und Hochwasser werden in Zukunft noch sehr viel häufiger. Auch die Flutkatastrophe dieses Sommers in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, die Feuerwalzen rund um das Mittelmeer und die Extremhitze in den USA und Kanada sind Auswirkungen der Klimaerwärmung. Wissenschaftler arbeiten daran, wie man sich am besten an die veränderten Klimabedingungen anpasst – und was geschehen muss, um das Schlimmste zu verhindern.