Eins vorneweg – wer in den Ferien lieber die Füße hoch legt oder sich in der Sonne aalt, sollte die Finger von einer Auszeit auf einer Alm lassen. Wer aber gerne mit anpackt und eine aktive Auszeit in den Bergen verbringen möchte, für den sind vielleicht ein paar Wochen oder Monate als Senner genau das Richtige.

So kann der Tag beginnen Egal, ob gerade die Sonne aufgeht oder es vielleicht regnet – auf jeden Fall ist der Start in den Tag auf der Alm ein besonderes Erlebnis und "ist unbeschreiblich schön", so Eva Schiefer, die das Almleben schon seit ihrem sechsten Lebensjahr kennt. Dort oben wird sie schon vor 5 Uhr vom Zwitschern der Vögel geweckt und gönnt sich nach dem Aufstehen erstmal einen Schluck kaltes Bergwasser aus der eigenen Quelle. Und dann beginnt schon die Arbeit, denn sie muss sich um die Tiere kümmern. Aufgaben auf der Alm Die Freiwilligen helfen den Bauern bei der täglichen Arbeit. Dabei reichen die Aufgaben von Kinderbetreuung, bis hin zur Heuernte und Versorgung der Tiere. In der Regel gibt es dafür freie Kost und Logis, inklusive Abgeschiedenheit und tolle Ausblicke. Für die Zeit auf einer Alm gilt oft: Kein Strom, kein Computer, kein Handy – das heißt auch keine Waschmaschine, keine Ablenkung durchs Fernsehen und dafür viel Handarbeit. Und diese Handarbeit tut gut, weiß auch Eva Schiefer, die schon seit Jahren auf einer Alm arbeitet: "Je mehr du mit der Hand bei der Arbeit bist, umso tiefer wird das Erlebnis in dir. Das erdet mich - das brauche ich für mein Leben und für meine Gesundheit." Als Aussteiger auf Zeit lernt man mit wenig zufrieden zu sein. Und die Arbeit auf einer Alm gibt vielen Menschen Kraft, für ihren anstrengenden Alltag im Büro. Adressliste für einen Job auf der Alm Über Portale wie "Freiwillig am Bauernhof" oder der Homepage des Alpenvereins kann man seine Hilfe anbieten und eine Stelle auf einem Bergbauernhof bekommen. Weitere Anlaufstellen Almwirtschaftlicher Verein Oberbayern

Caritas Schweiz

Almwirtschaft Österreich

Verein Freiwillige Arbeitseinsätze in Südtirol

WWOOF Österreich - Netzwerk für freiwillige HelferInnen auf biologischen Höfen Hintergrund Immer öfter sind Höfe in den Alpen auf freiwillige Unterstützer angewiesen. Die Ernte muss an den steilen Hängen oft noch mit der Hand eingeholt werden. Außerdem werden Bauernfamilien immer kleiner. Wenn dann noch ein Notfall eintritt oder ein Familienmitglied erkrankt, ist Hilfe von außen gefragt. Portrait Eva Schiefer kennt das Almleben seit ihrer Kindheit seit sie mit sechs Jahren regelmäßig auf eine Alm gewandert ist, dort geholfen und dann auch übernachtet hat. In der Nähe von Schladming in der Steiermark, im kleinen Dörflein Fleiß auf 1000 Höhenmetern, lebt sie heute und betreibt immer noch eine Alm für den Eigenbedarf.