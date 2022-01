Arbeiten in der Quarantäne

Sie haben sich mit dem Corona-Virus infiziert, fühlen sich aber gut und könnten eigentlich auch arbeiten. Aber müssen Sie das auch? Ob Homeoffice-Pflicht besteht und welche Rechte Sie haben, wenn Ihr Kind in Quarantäne ist, das hat SWR1-Redakteurin Laura Koppenhöfer für Sie zusammengestellt.

Corona positiv, aber fit. Muss ich arbeiten?

Kann der Arbeitgeber Homeoffice anordnen, wenn ich normalerweise vor Ort arbeite?

Mein Kind ist in Quarantäne - muss ich trotzdem arbeiten?

Verdachtsfall oder positiv? picture-alliance / Reportdienste Sebastian Gollnow Ein positiver Schnell- oder Selbsttest muss aktuell noch durch einen PCR-Test bestätigt werden. Die Auswertung dauert aktuell 12 bis 48 Stunden. Bis das Ergebnis vorliegt, gelten Sie als "Verdachtsfall". Sie sollten also zu Hause bleiben und Kontakte meiden. Erst mit einem positivem PCR-Testergebnis gelten Sie offiziell als infiziert. Dann müssen Sie in Quarantäne. In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg dauert die aktuell zehn Tage. Frühestens nach einer Woche können Sie sich mit einem erneuten PCR-Test "freitesten" lassen.

Wenn es Ihnen in der Quarantäne so weit gut geht, können Sie nicht nur, Sie müssen arbeiten, sofern Ihre Arbeit Homeoffice-tauglich ist. Als Quarantänefall sind Sie nicht grundsätzlich arbeitsunfähig, nur bei entsprechenden Symptomen. Bleiben diese aus, sind Sie arbeitsfähig. Wenn Sie kein Homeoffice machen und nur vor Ort arbeiten können, dann fallen Sie für den Quarantäne-Zeitraum aus. Sie bekommen dann den Verdienstausfall in voller Höhe erstattet. Erst nach sechs Wochen bekommen Sie nur noch 67 Prozent Ihres Bruttogehaltes.

Diese Frage ist auch bei Juristen umstritten und kann leider nicht pauschal beantwortet werden. Grundsätzlich hat der Arbeitgeber das so genannte "Weisungsrecht". Das bedeutet, er darf seinen Mitarbeitern zumutbare und ihren Qualifikationen entsprechende Aufgaben zuweisen. Auf den Quarantänefall übertragen hieße das: Wenn es solche Aufgaben gibt, die Sie zu Hause erledigen können, dann darf Sie Ihr Arbeitgeber damit beauftragen, auch wenn Sie sonst andere Aufgaben haben. Aber am Ende wird es hier auf den Einzelfall ankommen, und auch darauf, was im Arbeitsvertrag oder der Betriebsvereinbarung steht.

Auf diese Frage gibt es, abhängig vom Szenario, zwei mögliche Antworten:

Fall 1: Nicht nur Ihr Kind, sondern die ganze Kindergartengruppe oder Schulklasse ist in Quarantäne. Die Betreuung dort fällt aus. In diesem Fall haben Sie, aktuell noch bis Mitte März 2022, Anspruch auf Kinderkrankengeld. Jeder gesetzlich versicherte Elternteil kann pro Kind 30 Tage Kinderkrankengeld beantragen, bei mehreren Kindern insgesamt maximal 65 Tage im Jahr. Alleinerziehende haben diesen Anspruch allein, also 60 Tage pro Kind und maximal 130 bei mehreren Kindern. Auch privat versicherte Eltern werden im Infektionsschutzgesetz berücksichtigt und können eine Entschädigung beantragen. Ihnen stehen dann 67 Prozent des Nettoeinkommens für maximal für 10 Wochen im Jahr pro Elternteil zu. Bei Alleinerziehenden sind es dementsprechend 20 Wochen. Diese Regelung gilt aber nur für Kinder bis 12 Jahre.

Fall 2: Mein Kind ist in Quarantäne, aber der Kindergarten oder die Schule ist offen. In diesem Fall bleibt die Arbeitsverpflichtung der Eltern grundsätzlich weiter bestehen. Die so genannten "Kind-Kranktage", an denen Ihnen möglicherweise eine Entschädigung zusteht, greifen nur dann, wenn vom Gesundheitsamt ausdrücklich empfohlen wird, das Kind zu Hause zu lassen. Dies träfe auch auf einen Quarantänefall zu. Hier können Sie in jedem Fall versuchen eine Entschädigung für einen möglichen Verdienstausfall zu verlangen.