Wenn es grünt und wächst, sind auch Schädlinge nicht weit. Vor einem Exemplar warnt aktuell auch SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau - der Apfelgespinstmotte.

Schon auf den ersten Blick löst das Gespinst beim Gärtner ein Schaudern aus, wenn es sich auf Apfel-, Zwetschen- oder Kirchbäumen ausbreitetet. Auch Zierpflanzen oder Weiden und Pappeln bleiben nicht davon verschont. "Die sind wie eingesponnen und in diesen Spinnweben fressen die bis zu zwei Zentimeter großen Raupen", so der SWR1-Gärtner. Die kleinen Raupen mit dem schwarzen Kopf sind in der Lage, ganze Bäume oder Heckenstreifen kahl zu fressen.

Die Apfelgespinntsmotte hat mehrere Verwandte, wie beispielsweise die Pfaffenhütchen-Motte. Alle gehören zur Familie der Gespinstmotten und können dem Gärtner das Leben schwer machen. Befallene Pflanzen erkennt man schnell an ihren eingesponnenen Blättern. Es sieht aus als würden riesige Spinnweben darüberhängen.

Hilfe naht

"Wir hatten 2018/ 2019 ein starkes Befallsjahr", so Konrad. Daher steht jetzt an erster Stelle, die Pflanzen zu kontrollieren. Wer nur ganz wenig eingesponnene Blättchen entdeckt, sollte sie großzügig abschneiden. Damit entfernt man auch die kleinen Raupen, die nicht mehr größer werden können. Ist der Befall größer, muss der Gärtner gezielt entweder biologische Präparate einsetzen oder - nachdem man großzügig weggeschnitten hat - mit diversen Stärkungsmitteln arbeiten. "Wenn man was machen will, dann jetzt. Sonst sind die Pflanzen bis Juni kahl", weiß Hans Willi Konrad. Die gute Nachricht: Wenn ein Baum von der Apfelgespinstmotte befallen war, bedeutet das nicht automatisch sein Ende. Die Pflanzen erholen sich von diesem Kahlfraß innerhalb von vier bis sechs Wochen.