Schmeckt wie beim Italiener

Für viele kommt es bei Pizza in der Hauptsache auf den Teig an. Dünn und knusprig soll er sein und wie das klappt, dazu hat Event-Köchin Annette Glücklich die passenden Tipps für uns.

Anette Glücklich liebt Pizza Annette Glücklich

"Es gibt ganz wenig Essen, die so viel Umami, so viel Geschmack haben. Deswegen liebe ich Pizza!"

Zeit (für den Teig) nehmen

Annette Glücklich macht ihren Pizza-Teig lange bevor er zum Einsatz kommt. Die Zeit bis zum Backen verbringt der Teig dann im Kühlschrank. Wichtig ist, so Glücklich, dass der Teig in einem mit Folie abgedeckten Plastikbehälter im Kühlschrank ruht: "Metallschüsseln stören die Hefe-Wirkung. Deshalb sollte man den Teig in eine Plastikbox packen".

Weltmeisterliches Rezept

72 + 3 Stunden Ruhe

Der Teig ruht dann mindestens 72 Stunden im Kühlschrank. "Ich rolle meinen Teig zu Kugeln", rät Glücklich.

Wenn es konkret ans Backen geht, spielt wiederum die Zeit eine wichtige Rolle, so Annette Glücklich: "Ich hole meinen Teig schon rund drei Stunden vorher aus dem Kühlschrank."

Glücklichs Geheimtipp: "Pizzastein"

Damit die Pizza knusprig wird, hat die Köchin noch einen weiteren Tipp: "Wenn Sie die perfekte Pizza haben wollen, dann kaufen Sie für Ihren Haushaltsofen einen Pizzastein. Dann hat man wirklich ganz, ganz tolle Erfolge und hat eine ganz knusprige Pizza."