Die Schauspielerin Annette Frier ist am Mittwoch mit dem Deutschen Lesepreis ausgezeichnet worden - für prominentes Engagement. Im Interview mit SWR1 erklärt sie, welche Bücher sie selbst verschenken würde.

SWR1: Frau Frier, Welches Buch verschenken Sie gerne?

Frier: Bei Leuten, die Bücher verschenken, frage ich immer: An wen willst Du es verschenken, warum und was willst Du dem sagen? Es gibt ganz viele Leute, die sagen: "Ich will mal wieder ein Buch verschenken." Eigentlich wollen sie aber ein Möbelstück verschenken. Für die gibt es ein Buch mit einem tollen Inhalt, das heißt "Letters Of Note - Briefe, die die Welt bedeuten", herausgegeben von Shaun Usher. Das ist ein ganz tolles Buch und es sieht auch wunderschön aus, daher kann man es auch gut hinstellen.

SWR1: Das macht also was her. Wenn man so vorbei läuft, fällt es einem auf?

Frier: Genau. Ich bin jetzt knallhart, weil ich weiß, dass viele Leute gar nicht zum Lesen kommen, aber immer davon träumen. Das ist ein Buch, das lädt schon mal zum Lesen ein. Darin kann man unglaublich gut schweifen, weil es Fetzen sind. Ein anderes Buch, was jeder auf seinem Nachttisch haben sollte - und wenn Sie es noch nie bekommen haben, Herr Berthold, dann muss ich es Ihnen jetzt kaufen - das ist von David Foster Wallace "Das hier ist Wasser". Ich finde, das sollte jeder Mensch haben. Es ist ursprünglich eine Rede von David Foster Wallace an Abschlussstudenten seiner Uni. Er gibt denen sozusagen mit, worum es im Leben gehen könnte. Es sind 30 Seiten - erst auf Englisch, dann auf Deutsch. Das kann man immer verschenken. Ich kenne ganz viele Leute, denen ich eigentlich gerne ein Buch schenken würde, aber ich weiß auch, dass sie es nicht lesen werden, weil sie nie Zeit haben. Und denen schenke ich seit kürzester Zeit Notizbücher, damit sie ihre eigenen Sachen und die eigenen Gedanken da reinschreiben.

SWR1: Das ist auch eine gute Idee. Man wird selbst zum Autor.

Frier: Genau. Diese Leute, die keine Zeit haben ein Buch zu lesen, muss man selbst zum Autor machen. Die haben den ganzen Kopf schon so vollgestellt mit ihren Gedanken, dass sie diese auch mal loswerden müssen. Da sind schöne Notizbücher ideal - am besten mit einem schönen Stift und einem einleitenden Satz, was sie mit dem Buch anfangen sollen.