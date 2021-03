Angst vor dem Autofahren kann therapiert werden. Am Landauer Weiterbildungsinstitut für psychologische Psychotherapie gibt es eine entsprechende Therapie. Wir haben darüber mit der Psychotherapeutin Carolin Fischer, die diese Therapie entwickelt hat gesprochen.

SWR1: Warum bekommen Menschen Angst vorm Autofahren obwohl sie schon 20 Jahre Fahrpraxis haben?

Carolin Fischer: Dafür kann es verschiedene Gründe geben. Es gibt Betroffene, die unter Autofahr-Ängsten leiden, weil sie einen Autounfall erlebt haben. Andere erleben diese Angst aber auch ohne so eine Erfahrung. Die Ursache dafür kann sein, dass diese Patienten regelmäßig im Alltag Panikattacken erleben – zu Hause oder beim Einkaufen, auf der Couch und eben auch am Steuer. Oder sie leiden unter anderen Angsterkrankungen. Zum Beispiel sozialen Ängsten, wenn ich Angst davor habe, am Steuer durch andere Verkehrsteilnehmer negativ bewertet zu werden.

SWR1: Schlummern diese Autofahr-Ängste unterbewusst und werden dann durch etwas beim Fahren ausgelöst?

Fischer: Ja, die Ängste werden durch konkrete Situationen im Verkehr hervorgerufen. Entweder weil ich mich zum Beispiel an die Unfallsituation erinnere und wieder eine ähnliche Stelle sehe. Oder, weil die Anspannung am Steuer steigt und körperliche Symptome entstehen. Zum Beispiel fängt das Herz an zu rasen oder man schwitzt. Dadurch gerät der Betroffene in eine Art Teufelskreis aus mit Angst besetzten Gedanken.

SWR1: Was sind das für Situationen, in denen die Leute Angst haben?

Fischer: Die allermeisten Menschen haben auf der Autobahn Angst, das hat sich in unserer Behandlungsstudie gezeigt. Insbesondere beim Auffahren auf die Autobahn haben sie Angst nicht reingelassen zu werden. Es gibt auch viele Menschen, die unbekannte Strecken fürchten. Das ist dann die Angst vor dem Neuen oder die Angst davor: Kann ich mich eigentlich dann richtig verhalten, wenn was Neues auf mich zukommt? Menschen, die Angst vor einer negativen Bewertung durch andere Verkehrsteilnehmer haben, fürchten häufig auch das Fahren im Stadtverkehr. Wenn also viele Zuschauer da sind, Radfahrer oder Spaziergänger, die beim Einparken zuschauen könnten. Oder das Gefühl, wenn ich als erster an der roten Ampel stehe, dass ich die Autos hinter mir aufhalten könnte, wenn ich nicht rechtzeitig losfahre.

SWR1: Sie haben eine Studie mit Menschen gemacht, die unter Autofahr-Angst litten. Wie konnten Sie da konkret helfen?

Fischer: Wir haben eine Behandlung aufgebaut, die aus 20 Stunden besteht. Das beginnt damit, dass wir erst mal den Betroffenen nahebringen: Was ist denn eigentlich Angst? Was passiert dann im Körper? Welche Gedanken verstärken meine Angst? Und was kann ich selbst tun, um den Teufelskreis der Angst zu durchbrechen? Dann haben wir uns an die Angst-Problematik herangetastet. Zunächst einmal geht es darum, sich gedanklich mit den angstbesetzten Fahrsituationen zu konfrontieren. Im nächsten Schritt haben wir einen Fahrsimulator genutzt, in dem die Patienten diese Situation üben konnten. Dann sind wir mit einem Fahrlehrer im Fahrschulauto gefahren, so dass auch gewährleistet ist, dass nichts passieren kann, falls jemand massive Angst am Steuer erlebt.

SWR1: Was raten Sie denn jemandem, der Angst auf großen Kreuzungen entwickelt oder beim Auffahren auf die Autobahn? Wie soll man sich da verhalten?

Fischer: Bei den meisten Ängsten geht es ums Üben. Machen Sie sich klar, dass Vermeidung oder auch Flucht aus der Situation die Angst langfristig eigentlich nur aufrechterhalten. Wenn diese Situationen immer wieder auftreten und man sich nicht ganz sicher ist, woran das liegt, dann empfehle ich mit Hilfe eines Psychotherapeuten festzustellen, ob es sich um eine klinisch relevante Autofahr-Angst handelt. Dann könnte eine Psychotherapie helfen. Oder es wird in der Sprechstunde klar, dass es sich um ein Defizit handelt, das man mit Hilfe eines Fahrlehrers ausgleichen könnte.

Das Gespräch führte Steffi Stronczyck.