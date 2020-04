per Mail teilen

Und wieder warnen Sicherheitsforscher vor einer als "Aufräum-App" getarnten Schadsoftware. Einmal installiert, übersteht die Software sogar die Wiederherstellung der Werkseinstellungen. Wir sagen Ihnen, wie Sie Ihr Android Gerät sicher machen und "xHelper" wieder loswerden können.

Finger weg von "xHelper"

Die vermeintliche Aufräum-App geistert schon länger durchs Netz. Zwar waren bisher fast ausschließlich Geräte in den GUS-Staaten und in Osteuropa betroffen, seit Neuestem nimmt aber auch die Zahl der Infektionen bei uns zu. Davor warnen jetzt erneut die Sicherheitsforscher von KasperskyLabs.

Betroffen sind vor allem Geräte mit älteren Android-Versionen (6, 7), auf denen der Trojaner sogar nach einem Zurücksetzen des Gerätes auf Werkseinstellungen noch vorhanden sein soll.

Infiziert?

Schadsoftware wie der Trojaner "xHelper" haben es vor allem auf persönliche Daten abgesehen. Colourbox

Die Schadsoftware "xHelper" legt kein App-Icon in irgendeinem Menü an. Um zu prüfen, ob Ihr Gerät infiziert ist, öffnen Sie die Liste der installierten Apps (Einstellungen/Apps). Dort finden Sie alle auf dem Gerät installierten Programme. Falls in der dort verfügbaren Liste keine App mit dem Titel "xHelper" auftaucht, ist Ihr Gerät nicht betroffen.

Was nun?

Falls die App in Ihrer Liste auftaucht, sichern Sie zunächst persönliche Dateien wie Bilder, Videos und Musik. Sollten diese auf einer Speicherkarte ausgelagert sein, entnehmen Sie die Speicherkarte und lesen Sie diese mit Hilfe eines Kartenlesegerätes aus. Formatieren Sie die Speicherkarte danach am PC.

Laden Sie jetzt einen Android-Virenscanner aus dem Google Play Store herunter. Bevor sie den Virenscanner starten, sollten Sie aber die Google-Play-Store-App deaktivieren.

Navigieren Sie dazu in der oben genannten App-Liste zu "Google Play Store“, wählen Sie die App aus und wählen Sie nun "deaktiveren".

Jetzt starten Sie den Virenscanner und löschen die App "xHelper" mit Hilfe der Anti-Viren-Software. Starten Sie danach den Dateimanager Ihres Smartphones und suchen Sie nach Dateien mit der Bezeichnung "com.ufc". Entfernen sie diese.

Aktivieren Sie nun die „Google-Play-Store-App“ wieder. Kontrollieren Sie, dass sich "xHelper" nicht erneut installiert. Die Experten von Kaspersky empfehlen, nach erfolgreicher Entfernung des Trojaners trotzdem noch einen Werks-Reset durchzuführen.

Und sonst?

Ein Virenscanner ist auch auf dem Smartphone kein Luxus mehr. Colourbox

Die Experten der Computerzeitschrift "Chip“ empfehlen folgende Basics für den sicheren Umgang mit dem Android-Smartphone:

PIN oder Passwort statt "Muster"

Sperr-Automatik aktivieren.

Regelmäßige Backups

Apps immer aktuell halten

Funknetzwerke manuell verbinden

App-Berechtigungen prüfen und anpassen (Kamera, GPS, Mikrofon)

Apps nur aus dem Google-Play-Store laden

Nur auf bekannten Webseiten surfen nicht vertrauenswürdige Links im Zweifel nicht anklicken.

Virenschutz installieren

SMS unbekannter Absender mit Weblinks löschen

VPN-Client zum sicheren Surfen im öffentlichen Netz nutzen

Und es geht noch mehr

Der Basis-Schutz ist schon einmal ein leicht umzusetzender Anfang in Sachen Sicherheit. Wer noch tiefer einsteigen möchte, der sollte sich um folgende Punkte kümmern: