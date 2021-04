per Mail teilen

Welchen Einfluss hat unsere Ernährung auf unser Gehirn und auf das Älterwerden? Wir haben darüber mit dem Autoren Andreas Jopp gesprochen.

Welchen Einfluss hat die Ernährung auf das Alter?

Wir verzehren im Leben rund 35 Tonnen Lebensmittel, die unterschiedlich auf den Alterungsprozess wirken. Sie können mit 40 biologisch so alt sein wie mit 60 und umgekehrt. Messbar wird das an den sogenannten Telomeren. Das sind die Endstücke der Gene. Diese verkürzen sich im Alter immer weiter. Wir können diesen Prozess aber verlangsamen oder sogar umkehren, je nachdem was wir essen und wie wir leben.

Andreas Jopp Andreas Jopp

Lassen sich durch Ernährung auch Krankheiten wie Demenz beeinflussen?

Das Gehirn ist sehr spannend, weil wir genau hier den Alterungsprozess steuern können. Wir können das Gehirn wesentlich besser erhalten, wenn wir weniger gesättigte Fette essen. 1.200 Liter Blut und 70 Liter Sauerstoff werden pro Tag über kleine Gefäße ins Gehirn gepumpt. Wenn Sie diese Gefäße zu sehr mit gesättigten Fetten fordern, dann hat das Gehirn zu wenig Sauerstoff. Die Demenzrate steigt um rund 40 Prozent, die Alzheimer-Rate sogar um 80 Prozent bei den Menschen, die viele gesättigte Fette essen.

Bei der Ernährung geht es auch um Verdauung. Welche Rolle spielt der Darm?

Wir haben nur 43 Prozent menschliche Zellen. Der Rest sind "Mitbewohner", die Stoffe für uns produzieren. Diese wirken anti-entzündlich und stimulieren das Immunsystem. Isst man viel Fett und Zucker, dann wird im oberen Dünndarm alles verdaut und die Zellen im unteren Dickdarm gehen leer aus. Das verursacht Darmprobleme und schwächt das Immunsysten. Darmzellen füttern, bedeutet viele bunte Pflanzenstoffe, viele Ballaststoffe essen.

Das buch On/Off Gesundheit von Andreas Jopp is im Consult Media Verlag unter ISBN 978-3948319007 erschienen und kostet 18,90 Euro. Andreas Jopp On/Off Gesundheit Den Körper neu erschaffen durch Ernährung Genre: Ratgeber Verlag: Consult Media Verlag

Was genau sollte ich denn essen?

Mediterrane Ernährung, also viel Obst, Gemüse, wenig Fleisch, etwas Fisch und Hülsenfrüchte, senkt den Alterungsprozess der Telomere um rund fünf Jahre. Auch Kaffee hilft, weil Kaffee eines der stärksten Antioxidantien überhaupt ist. Und auch grüne und rote Beeren und Blattgemüse schützen unser Gehirn. Die Substanzen, die unser Gehirn schützen, bestehen nur aus grünen und roten Pigmenten. Wer smart einkauft, kauft also möglichst dunkelgrün und dunkelrot ein und nicht eine Banane.