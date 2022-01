Ursachen und Hilfe bei Analphabetismus

Etwa 352.000 Menschen in Rheinland-Pfalz haben Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. Wenn eine schriftliche Kommunikation nicht möglich ist, spricht man von "funktionalem Analphabetismus".

Das birgt im analogen und digitalen Leben viele Probleme. Besonders im Internet ist fast alles schriftlich, ein Arbeiten im Homeoffice ist dann unmöglich.

Elfriede Haller SWR

Elfriede Haller bringt Erwachsenen in Ludwigshafen und Mannheim Lesen und Schreiben bei. Sie begleitet Analphabeten schon seit Jahren und hat uns im Interview erzählt, warum so viele Menschen nicht Lesen oder Schreiben können.

Verschiedene Ursachen

Analphabetismus kann medizinische Ursachen haben. Wenn ein Kind, bevor es in die Schule kommt, nicht gut hört, sieht oder spricht, hat es große Probleme beim Lesen- und Schreibenlernen. "Häufig sind es Ursachen, die mehr psychischer oder sozialer Natur sind", so Elfriede Haller. Das gilt insbesondere, wenn ein Kind überhaupt keine Bücher hat und sie nicht kennt. So kann es sich schon schwer vorstellen, dass Bücher wichtig sind und es Lesen lernen sollte. Weitere Ursachen können soziale Probleme zu Hause sein oder wenn das Kind keinen Platz zum Schreiben hat.

Ein weiterer Grund kann sein, dass die Klasse so groß ist, dass ein Lehrer sich nicht um jedes Kind kümmern kann. Lehrer merken das natürlich. Aber wenn Eltern ihr Kind nicht unterstützen wollen oder können, kann es passieren, dass ein Kind in der Schule nicht richtig Lesen und Schreiben lernt.

Belastung im Erwachsenenalter

Wenn Buchstaben Angst machen

Für die Betroffenen ist es ein unglaublicher Druck, später später als Erwachsener Analphabetismus zu verheimlichen, immer Hilfe zu brauchen und sich allein nicht wirklich zurechtzufinden. Tagtäglich muss man dann Situationen meistern, um nicht aufzufallen.

Erfolgserlebnisse im Kurs

Für Jemand, der bei Elfriede Haller Lesen und Schreiben lernt, ist die Freude groß, wenn er lesen kann - und sei es zunächst auch nur ein Wort. "Ich erlebe es, dass die Freude bei vielen so groß ist, dass sie danach auch ihr Leben ändern". Dieser Mensch hat immer jemanden gebraucht, der mit ihm beispielsweise zum Arzt ging oder die Post vorliest. Dann ist das Lesenlernen in einem Kurs eine Befreiung und ein unglaubliches Glück. Der Kursleiterin macht es große Freude, diese Menschen zu begleiten, aber es kann auch schwierig sein: Es gibt Blockaden, die gelöst werden müssen. Diese stellen auch Elfriede Haller oftmals vor große Hürden. Aber sie sagt auch: "Viele beschreiten neue Lebenswege. Es werden Abschlüsse und Qualifikationen nachgeholt. Und sie steigen richtig ins Berufsleben ein. Das ist wirklich für mich auch wichtig, diesen Menschen eine Chance zu geben, an einer Gesellschaft teilzuhaben."

Ermutigung

Wer Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben hat, sollte sich unbedingt Hilfe holen. "Unsere Angebote sind so, dass wir uns ganz auf diese Menschen einstellen - egal was sie als Können mitbringen", ermuntert die Lese- und Schreiblehrerin. In kleinen Gruppen ist man mit anderen zusammen, die das gleiche Problem haben und die sich gegenseitig Tipps für den Alltag geben. Das Evangelische Erwachsenenbildungswerk Rheinland-Süd bietet beispielsweise funktionalen Analphabeten einen Digitalisierungskurs an.