Ständig Zoff in der Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen. In Rheinland-Pfalz dagegen funktioniert das Dreierbündnis geräuschlos. Woran liegt das?

Beim letzten Koalitionsausschuss im März brauchte es viel Kaffee und belegte Brötchen für alle Beteiligten. Ständig krachte es, die Verhandlungen zogen sich in die Länge. Das erste Dreierbündnis im Bund mit SPD, Grünen und der FDP bleibt schwierig. Warum die Ampel in Rheinland-Pfalz dagegen läuft, erklärt Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Universität Trier im SWR1 Interview.

SWR1: Warum ist das so, dass die Ampel hier im Land funktioniert, aber im Bund nicht wirklich?

Uwe Jun: Das liegt hauptsächlich daran, dass die wichtigen Themen, die die Identität der Partei bestimmen, in Berlin entschieden werden und nicht in Mainz. Das sind also Themen in der Sozialpolitik für die SPD, in der Klima- und Umweltpolitik für die Grünen und in der Wirtschafts- und Finanzpolitik für die FDP.

SWR1: Täuscht der Eindruck oder ist die FDP oft der Störenfried in der Ampel-Koalition im Bund?

Jun: Sie ist bei vielen Themen weiter entfernt von den beiden anderen Parteien, weil es in den genannten Bereichen häufiger zu Kontroversen kommt. Denn die FDP hat andere Positionen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Auch in der Umwelt- und Klimapolitik versucht sie, ihre "Markt"-Themen durchzusetzen, während hier Staatsinterventionen für die Grünen und die SPD eine wichtige Rolle spielen.

SWR1: Da lohnt es sich, auf eine Person zu schauen: Volker Wissing, Bundesminister für Verkehr und Digitales. Er kommt aus Rheinland-Pfalz, ist hier immer noch FDP-Landeschef und war hier ja auch Minister. Wie sehen Sie seine Rolle und Arbeit in der Koalition? Denn das friedliche Arbeiten hier könnte er ja auf den Bund übertragen.

Jun: Er hat es nicht ganz leicht, weil er mit dem Verkehrssektor einen Bereich hat, der gerade zwischen Grünen und FDP umstritten ist. In der Verkehrspolitik werden nach Ansicht der Grünen die Klimaschutzziele nicht eingehalten. Wissing steht deswegen unter stetiger Beobachtung und Kritik. Er hat einen Bereich, den gern die Grünen gehabt hätten, den sie aber nicht bekommen haben. Denn die FDP hat hier andere Vorstellungen und wollte insbesondere dieses Ministerium übrigens wegen der Digitalisierung haben, die Volker Wissing auch zu verantworten hat.

SWR1: Der große Zankapfel, das Gebäudeenergiegesetz, bei dem es um die neuen Heizungen geht, ist immer noch nicht ganz vom Tisch. Und jetzt kommen noch neue Themen dazu. Gleichzeitig werden heute keine Beschlüsse erwartet. Aber bräuchte die Ampel nicht mal ein Signal nach draußen, dass sie das gemeinsam hinbekommen?

Jun: Es wäre sicherlich gut für die Ampel-Koalition, wenn sie mehr das Bild der Geschlossenheit abgeben würde, wenn sie sich als handlungsfähiger nach außen erweisen würde. Das würde sicherlich insgesamt die Zufriedenheit mit der Regierung steigern und sich insgesamt positiv auf die Parteien auswirken. Die Bürger wollen genau das: eine Regierung, die vernünftig arbeitet, Parteien, die zusammenarbeiten und Probleme lösen und sich nicht untereinander streiten. Insgesamt ist das öffentliche Erscheinungsbild der Regierung sicherlich verbesserungsbedürftig und alle drei könnten davon profitieren.

