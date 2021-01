Die Corona-Zeit nutzen viele zum Ausmisten. Aber wohin mit den Kleidungsstücken, die man nicht mehr trägt angesichts überlaufender Altkleidercontainer?

Dass es mehr Kleiderspenden gibt, bestätigt auch das Deutsche Rote Kreuzes (DRK). Wir haben mit Matthias Müller vom DRK Ortsverein Bingen/Rhein-Nahe e.V. gesprochen.

SWR1: Bei Ihnen gibt es eine DRK-Kleider-Boutique. Läuft die auch über?

Mathias Müller: Langsam läuft sie über. Das Problem ist, dass wir seit fast einem Jahr die Boutique geschlossen haben. Wir bekommen dennoch wöchentlich Kleiderspenden. Es wird also nur gesichtet, registriert und eingelagert. Sobald die Möglichkeiten wieder bestehen, öffnen wir die Kleider-Boutique selbstverständlich wieder und können die Ware ausgeben.

Der Altkleidermarkt ist im Umbruch. Oft ist Afrika das Ziel, wie zum Beispiel Kenia. SWR Aufgrund der Corona-Pandemie haben viele Sammelstellen für Altkleider geschlossen und Sammelcontainer werden nicht geleert. Bitte informieren Sie sich daher vorab, ob und gegebenenfalls wann Sie Ihre alten Kleidungsstücke abgeben können.

SWR1: Wie sieht es um die Qualität der Kleiderspenden aus?

Müller: Über die Qualität können wir uns nicht beschweren. Wir haben eine große Anzahl von Kleiderspendern, die hochwertige Kleidung spenden, bis hin zu Markenartikeln und zum Teil auch maßgeschneiderter Bekleidung. Andererseits bekommen wir auch Kleidung, die nicht mehr ganz so toll ist.

SWR1: Wenn man jetzt in ausmistet und vielleicht ist noch etwas dabei, was der Opa schon nicht mehr tragen wollte - ist das bei Ihnen noch gut aufgehoben?

Müller: Teils, teils. Wenn der Großvater oder -mutter verstirbt und einen großen Kleiderschrank zurücklässt, sagen die Angehörigen oft, dass die Großeltern immer nur die beste Kleidung getragen haben. Natürlich kommt es auch vor, dass die Kleidung mehrere Jahre im Kleiderschrank aufbewahrt wurde. Wir haben dann das Problem, dass die Gruppe, die zu uns in die Kleider-Boutique kommt, eher junge Familien sind. Einem jungen Familienvater einen Anzug vom 90jährigen Opa zu geben, haut in der Regel nicht hin.

Sind die Altkleidercontainer voll, sollte man die Kleidung auf keinen Fall neben den Containern legen. dpa Bildfunk Picture Alliance

SWR1: Wir unterscheiden zwischen Kleider-Boutique und Altkleider-Container. Was gehört wohin?

Müller: Ich würde es an der Qualität der Kleidung festmachen. Alles, was noch gut tragbar ist, gehört eher in die Kleider-Boutiquen und was nicht mehr so toll zu tragen ist, kommt in die Kleider-Container.

Das Interview führte SWR1 Moderator Hanns Lohmann.