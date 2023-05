In Würde altern und Hollywood – das ist ein Widerspruch. Auch wenn es mehr Sensibilität beim Thema Altersdiskriminierung gibt, haben es vor allem Frauen jenseits der 45 schwerer, Rollen zu bekommen. Unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm berichtet aus Los Angeles.

Robert Redford und seine Schauspielkollegin Sissy Spacek. dpa Bildfunk Picture Alliance

Robert Redford und seine Schauspielkollegin Sissy Spacek sitzen beim Interview. Es geht um den Film "The Old Man and the Gun", den sie 2018 herausgebracht haben. Ob und wie er über das Altern nachdenken würde, will der Interviewer wissen. "Nein, ich denke überhaupt nicht darüber nach – seine Figuren würden das ja auch nicht". Er ist da Mitte 80. Und was ist mit seiner Filmpartnerin Spacek, damals 60? "Ja klar, doch. Ich bin eine Frau", sagt sie fast entrüstet. Es ist das Hollywood-Problem – Männer können in Würde altern. Zumindest bekommen sie ohne Probleme Rollen – egal ob 18, 38 oder 80.

Für Frauen sieht die Welt anders aus

Wer sich der 40 nähert, muss schon längst über Botox, Augenlifting und mehr nachdenken, um beim Schönheitszirkus in Hollywood mitzuhalten. Nur wenige Stars brechen da aus und fallen damit auch richtig auf, wie zum Beispiel Schauspielerin Andie McDowell, bekannt aus "Vier Hochzeiten und ein Todesfall". Sie hat schon etwas fast Rebellisches getan, nämlich graue Haare zu zeigen und sie nicht mehr zu überfärben. "Ich weiß, was da im Hirn passiert, wenn man Frauen mit grauen Haaren sieht. Das ist mir egal. Ich will alt sein. Ich bin so müde zu versuchen, jung zu sein. Ich will nicht jung sein." Mit 63 müsste sie doch niemanden etwas vormachen, meint McDowell.

Die Altersdiskriminierung beginne in Hollywood sehr früh. Sie erinnere sich da an einen Vorfall bei einem Filmfestival: "Eine junge Journalistin fragte mich – ich war gerade 40 geworden – wie es sei, meine Schönheit langsam zu verlieren? Sie hat das wirklich gesagt. Ich war traurig, aber hatte eher Mitleid mit ihr. Denn auch sie wird mal so alt sein wie ich. Warum denkt sie über so etwas überhaupt nach?".

Daniel Craig und Monica Bellucci dpa Bildfunk Picture Alliance

Schauspielerinnen beklagen sich häufig über Doppelstandards in Hollywood, dass Männer fast standardmäßig viel jüngere Geliebte haben, selten Frauen im gleichen Alter. Die Gegenprobe war beispielsweise als Daniel Craig in seiner Rolle als James Bond eine Liebesszene mit Monica Bellucci hatte. Die war damals vier Jahre älter als er und mit 50 das älteste Bondgirl. Das sorgte 2015 durchaus für Schlagzeilen.

Jamie Lee Curtis dpa Bildfunk Picture Alliance

Und doch scheint sich ein bisschen was zu tun für die Frauen im besten Alter, denn in diesem Jahr wurden viele mit Preisen überschüttet. So wie Jennifer Coolidge, die einen Golden Globe in der Serie "The White Lotus" gewann. Oder Jamie Lee Curtis und Michelle Yeoh, die beide jeweils einen Oscar für den Film "Everything, Everywhere All at Once" gewannen. Alles Frauen, 60 und älter. Fast alle erzählten die gleiche Geschichte, dass sie die Hoffnung auf spannende Rollen zum Teil schon aufgegeben hatten. Michelle Yoeh rief dem Publikum bei den Oscars deswegen auch kämpferisch zu: "Ladies, lasst Euch von niemanden sagen, dass ihr die besten Jahre hinter Euch habt!".