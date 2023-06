Zurück zu alten Weinsorten

Der Klimawandel verlangt auch unseren Nutzpflanzen einiges ab. Deshalb werden jetzt auf dem Weingut Reitz alte Rebsorten zu neuem Leben erweckt.

Dort arbeitet auch Gernot Kallweit und er hat uns von den Beweggründen und der alten Rebsorte erzählt.

SWR1: Wieso hat das Weingut Reitz überhaupt entschieden, alte Rebsorten zu pflanzen?

Gernot Kallweit: Ganz einfach gesagt aus Heimatliebe. In unserer Region gibt es eine große Vielfalt an historischen und wertvollen Rebsorten, die verloren gegangen sind. Und die wollen wir gemeinsam wiederentdecken und für einen neuen Weinbau und eine neue Idee an der Mosel in die Zukunft führen.

SWR1: Was erhofft sich Ihr Weingut, dass sie auf alte Sorten setzen?

Kallweit: Konkret ist die alte Sorte, die wir gesetzt haben, der Gelbe Kleinberger. Das war eine Rebsorte, die an der Mosel immer heimisch war, sich sehr gut für den Steillagen-Weinbau eignet und für die Zukunft bestimmte Eigenschaften hat. Darin sehen wir eine große Zukunft. Zumal diese Rebsorte auch ganz anders schmeckt als dass was man kennt.

SWR1: Inwiefern kommt der "Gelbe Kleinberger" mit dem Klimawandel besser zurecht als Riesling oder vielleicht andere Weißweine?

Kallweit: Der Hauptunterschied liegt darin, dass bei einem Klimaereignis wie einem Starkregen, sie besser durchlüftet sind. Bei Hitzeeinstrahlung können sie nicht so leicht einen Sonnenbrand bekommen. Und sie haben einen höheren Aromaanteil, weil das Verhältnis zwischen Schale und Saft sehr viel besser ist als bei größeren Trauben.

SWR1: Der Klimawandel macht der Landwirtschaft durchaus ernsthafte Sorgen. Könnte Ihr Idee, auf alte Sorten zu setzen, die Lösung des Problems sein?

Kallweit: Es ist sicherlich ein Teil der Lösung. Man muss ganz klar wissen, diese Klimaerwärmung und das, was wir in den Medien dazu hören, bezieht sich in erster Linie auf das 1,5-Grad-Ziel. Wir haben Protagonisten, die dafür kämpfen und wir haben die Bilder von der Ahr. Was wir nicht haben, ist der schleichende Verlust von Arten. Dieser Artenverlust geht aktuell bis zu tausendmal schneller voran als das normalerweise üblich wäre. Und das ist absolut existenzbedrohend für uns Menschen. Deswegen ist Diversität - und auch alte Diversität - extrem wichtig. Dadurch, dass wir diese 6.000 bis 7.000 Jahre alte Sorten haben, wissen wir, dass diese klimaerprobt sind. Das ist ein wertvoller Fundus, um Zukunft zu gestalten.

Das Interview führte SWR1 Moderator Michael Lueg.

