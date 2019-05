Alt und Jung betroffen Rheuma - Krankheit mit 1.000 Gesichtern

Der Begriff "Rheuma" beschreibt eine Fülle von Krankheitsbildern. Dazu gehört unter anderem der klassische Gelenkverschleiß im Alter, die Arthrose. Für den Betroffenen noch belastender ist das entzündliche Gelenkrheuma. Ärzte sprechen dann von rheumatoider Arthritis. Rund eine halbe Million Menschen in Deutschland sind davon betroffen. Diese Rheumaform verläuft in Schüben und ist extrem schmerzhaft.

Anders als beim Gelenkverschließ ist der Auslöser eine Attacke das Immunsystem. Das wendet sich gegen die eigenen Gelenke – manchmal schon bei Jugendlichen. Bei anderen Varianten attackiert das Immunsystem Blutgefäße, innere Organe oder die Haut. Bei diesen Rheumaformen ist die Diagnose, so SWR-Wissenschaftsredakteurin Ulrike Till, oft besonders schwierig. Besteht ein Verdacht auf diese Rheumavarianten, sollten Hausärzte die Patienten schnell an einen Spezialisten überweisen.

Eine Schlüsselrolle bei der Behandlung rheumatischer Erkrankungen spielen Medikamente. Bei entzündlichen Formen lässt sich das überschießende Immunsystem mit so genannten Basistherapeutika meist gut in Schach halten. Wichtig ist, dass die Behandlung so früh wie möglich beginnt, dann lassen sich Langzeitschäden noch verhindern. Im Rheuma-Bus können Sie testen lassen, ob Sie betroffen sein könnten.