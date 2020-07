Manchmal reicht eine Wanderung in den Alpen nicht aus, um den Kopf richtig frei zu bekommen. Für alle, die höher und weiter hinaus wollen, bietet sich eine Alpenüberquerung an - beispielweise von Deutschland bis nach Italien.

Hier geht es lang - wer über die Alpen will, folgt am besten dem Fernwanderweg E5 Foto. A. Heinrich

SWR1-Redakteur Boris Burgmer hat sich schon mehrfach auf den Weg über die Alpen gemacht. Für ihn gibt es ganz einfache Gründe, diesen weiten Weg zu gehen: "Weil man sich selber ein bisschen reduzieren muss und auch reduziert wird."

Allein die Größe und die Erhabenheit der Berge - der Mensch wirke da im Vergleich so klein in den Alpen. Und das mache auch die eigenen Probleme auf einmal ganz klein: "Gleichzeitig macht das Wandern den Kopf frei. Man geht zwar den Berg hoch, aber in Wirklichkeit kommt man runter", so Burgmer weiter.

Beeindruckende Tour

Für Boris Burgmer war vor allem die erste Alpenüberquerung von Oberstdorf nach Meran etwas Besonderes. Die unternahm er mit einem Bergführer auf dem E5, einem bekannten Weitwanderweg, der von Nord nach Süd über die Alpen führt. Auch körperlich war die Tour eine große Herausforderung.

Corona-Regeln für die Übernachtung Wegen der Corona-Pandemie gilt auf den Hütten entlang des E5 ein eingeschränkter Übernachtungsbetrieb. Durch die Hygieneregeln steht nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung. Das sind die Vorgaben des Alpenvereins:

- Hütten nur in gesundem Zustand besuchen.

- Schlafplatz vorab reservieren.

- Übernachtung nur im eigenen Schlafsack.

- Abstandsregeln einhalten, Mund-Nasen-Schutz mitbringen

Schwindende Gletscher

Burgmer ging den E5 später noch einmal mit Freunden und ohne Bergführer. Da die Strecke weit über 3.000 Meter hoch verläuft, muss man auch im Sommer mit Schneefeldern rechnen. "Beim ersten Mal musste man noch viel mehr über Schnee gehen", erinnert sich Burgmer. Doch über die Jahre hätten die Gletscher dramatisch abgenommen.

Schwindende Gletscher auch in diesem Teil der Alpen Foto. A. Heinrich

Alpenüberquerung extrem

Einmal die Alpen durchqueren - das kann man in einer Woche von Nord nach Süd, wie es Boris Burgmer gemacht hat. Ana Zirner wollte auch über die Alpen, aber von Ost nach West in 60 Tagen.

Auf den 2.000 Kilometern hat sie viel über sich erfahren: "Ich habe gelernt, dass ich ein sehr ehrgeiziger Mensch bin und ich vom Berg aber Geduld lernen kann - mit mir selbst und auch mit anderen." Darüber hinaus hat die Wanderin auch Bescheidenheit gelernt. Alles, was sie auf der Strecke gebraucht hat, passte in ihren 35-Liter-Rucksack. Die Erfahrungen der Alpenüberquerung fließen auch heute noch in ihren Alltag mit ein und haben ihr Leben geprägt.

Ana Zirner dpa Bildfunk Picture Alliance

Lehren für sich und andere

Ana Zirner hat über diese Reise in ihrem Blog geschrieben und inzwischen auch ein Buch ("Alpensolo: Allein zu Fuß von Ost nach West", Malik Verlag). Wer es gelesen hat, bekommt von der Autorin den "Mut zum ersten Schritt", wie sie selbst sagt. Einfach mal losgehen und Dinge, auf die man Lust hat, angehen. Ausreden von sich selbst oder anderen zählen dann nicht. Aber dabei sollte man dies mit Bedacht machen und vorsichtig und nicht verantwortungslos sein.