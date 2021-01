Nachdem uns Bee-Gees-Sänger Barry Gibb im Januar mit seinem Album "Greenfileds – The Gibb Brother’s Vol. 1", einer Hommage an die Gibb-Brüder, überrascht hat, gibt es im laufenden Jahr noch mehr neue Musik, auf die wir uns freuen können.

Wir haben alle Veröffentlichungen, die Sie 2021 nicht verpassen sollten, zusammen gestellt:

Februar

Bonnie Tyler veröffentlich im Februar ihr neues Album "The Best is yet to come". SWR

"The Best is jet to come" – "Das Beste kommt noch", sagt Bonnie Tyler. Und zwar mit ihrem neuen Album, das nämlich genau so heißt. Das ist jetzt mittlerweile ihr - Sage und Schreibe - 18. Album. Das kann nur einer toppen: Alice Cooper. Der meldet sich mit Album Nummer 28 zurück.

5. Februar Foo Fighters - "Medicine at Midnight" 26. Februar Alice Cooper - "Detroit Stories" 26. Februar Bonnie Tyler - "The best is yet to come" 26. Februar Bob Dylan - "50th Anniversary Edition 1970"

März

Die neue Single von Ringo Starr, "Here’s to the Night" kommt im März. dpa Bildfunk Fernando Bizerra Jr

Sting veröffentlicht sein Album "Duets", auf dem, wie der Name schon vermuten lässt, nur Duette drauf sind. Eric Clapton, Annie Lennox und Mary J. Blidge sind unter anderem mit dabei. Ringo Starr hat sich ebenfalls prominente Unterstützung für seine neue Single "Here’s to the Night" geholt. Die kam, neben weiteren Musikern, von Lenny Kravitz, Sheryl Crow und Foo-Fighter-Frontmann Dave Grohl. Die übrigen Songs seiner EP "Zoom In" sind jedoch noch streng geheim.

5. März Kings Of Leon - "When you see yourself" 12. März Saga - "Symmerty" 19. März Sting - "Duets" 19. März Ryan Adams - "Wednesday" 19. März Ringo Starr - "Zoom in" 19. März Lana Del Rey - "Chemtrails Over the Country Club"

April

Mit ihrem neuen Album "Now" wollen sich Fury in the Slaughterhouse im April zurück melden. SWR SWR1 -

Fury In The Slaughterhouse meldet sich zurück mit ihrem neuen Album "Now" zurück. Die Band um Kai Wingenfelder hat sich wieder zusammengefunden. Die Fans dürften ziemlich glücklich darüber sein, denn nach der Trennung der Band in 2008 gab es zwar immer wieder Reunion-Gigs, aber ein Album war nicht in Sicht. Für Fury In The Slaughterhouse war nämlich lange Zeit klar: Konzerte zusammen "ja", zusammen im Studio "nein". Das hat sich nun aber geändert.

23. April Fury in the Slaughterhouse - "Now"

Unbekannt

Es gibt noch viele weitere Musiker, die 2021 wieder von sich hören lassen, die aber bislang noch ein Geheimnis aus ihren Veröffentlichungen machen. Bei manchen ist weder Datum noch Titel des Albums bekannt. Augen auf also bei folgenden Künstlern:

Adele - "30"

Daft Punk - "Occhiali Neri" (OST)

Janet Jackson - "Black Diamond"

Magda Davitt (Sinead O'Connor) - "No Mud No Lotus"

Ebenfalls neue Alben haben diese Künbstler angekündigt. Die Details bleiben sie uns bisher aber schuldig.