Das regelmäßige Lüften von Räumlichkeiten soll verhindern, dass sich virenhaltige Aerosole nicht ausgiebig in der Luft verteilen. Was aber tun, wenn im Herbst die Minustemperaturen anrücken?

In geschlossenen Räumen atmet, hust und niest ein Erkrankter immer wieder Viren - gibt es keinen Luftzug, verteilen sie sich im Raum. Daher warnt das Robert Koch-Institut (RKI) vor einem längerem Aufenthalt in kleinen, schlecht oder nicht belüfteten Räumen: Hier erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung durch Aerosole auch über eine größere Distanz als zwei Meter.

Der Bio-Physiker Gerhard Scheuch ist ehemaliger Präsident der Internationalen Gesellschaft für Aerosole in der Medizin und beschäftigt sich auch mit der Übertragung von Coronaviren durch die Atemluft.

Er hat mit SWR1 darüber gesprochen, welche Möglichkeiten er im Arbeitsalltag für alle im Büro beschäftigten Menschen sieht, ohne eine Ansteckung durch die kälteren Monate kommen.

Wie kann man sich in Innenräumen schützen?

Scheuch rät etwa, sich möglichst kurz mit anderen Menschen in einem Raum aufzuhalten. Meetings im Büro oder Unterrichtsstunden in der Schule könnten etwa verkürzt werden. "Je kürzer man in dem Raum ist, umso weniger Aerosole können abgeatmetet werden. Und, auf der anderen Seite, desto weniger Aerosole kann ich einatmen", sagt er.

Coronaviren verbreiten sich, erklärt Scheuch, bei einer Übertragung im Atemtrakt und werden dann durch die Lunge, die Nase sowie sogar einfaches Atmen und Sprechen freigesetzt. Und zwar "ohne, dass der Infizierte eigentlich selbst eigene Symptome hat."

Lüften und Luft filtern

Die Räumlichkeiten sollten ihre Nutzer auch in den kälteren Monaten so oft es ihnen möglich ist lüften, um sich zu schützen. Verbrauchte Luft müsse raus, frische Luft rein. Auch die Luftfeuchte ist hier entscheidend: Wenn die Luft in Innenräumen zu trocken ist, steigt das Infektionsrisiko durch virenhaltige Aerosole, die sich dann nämlich länger halten können. Gleichzeitig trocknet die Luft die Schleimhäute aus und macht uns anfälliger für Infektionen.

Richtig lüften: 5 Tipps Für frische Luft sollte mindestens drei Mal am Tag für etwa 10 bis 15 Minuten gelüftet werden - im Winter kürzer und in den Übergangszeiten länger. Je wärmer es draußen ist, umso länger dauert ein kompletter Luftaustausch. Stoßlüften für einen schnellen Luftaustausch Querlüften: Gegenüberliegende Fenster oder Zimmer bei offenen Türen öffnen. Kipplüften: Vor allem in Bad und Küche. Hier wird die nach dem Duschen oder Kochen gespeicherte Feuchtigkeit nämlich erst nach und nach abgegeben. Kostenbewusst lüften: Das Thermostat im Auge behalten. Räume nicht unter 16 Grad auskühlen lassen. Wenn es im Raum trocken genug ist - zum Beispiel bei längerer Abwesenheit - kann es auch mal kälter sein. Der Frostschutz sollte aber immer gewährleistet sein. Quelle: Umweltbundesamt

Raumlüftungen an sich könnten eine Lösung für Großraumbüros darstellen. Man dürfe aber die Luft nicht einfach umwälzen, mahnt Scheuch. Er empfiehlt, Raumluftfilter einzubauen. Luftreiniger filtern nicht nur Pollen, Sporen, Staub und Gerüche aus der Luft heraus, sondern auch Bakterien und Viren. Sie können laut Scheuch bis zu 90 Prozent der Partikel aus dem Raum befördern und so das Risiko einer Ansteckung senken.

Ein weiteres Mittel, das in geteilten Räumlichkeiten genutzt werden könne, sei der Mund-Nasen-Schutz. "Denn Abstand hilft in Innenräumen leider gegen Aerosole wenig", so Scheuch. "Sie verbreiten sich überall im Raum recht schnell."

Aerosol-Teilchen liegen lange noch in der Luft

"Unendlich lange" könnten sich die kleinen Teilchen und damit auch die Viren im Prinzip aktiv in der Luft halten. Erst kürzlich hätten US-Forscher in Versuchen bestätigen können, dass von Corona-Infizierten ausgestoßene Aerosole intakte Viruspartikel enthalten können. Im Mittel ein bis zwei Stunden Halbwertszeit sei gemessen worden: "Das heißt, die Hälfte der Aerosole ist dann nicht mehr aktiv nach einer Stunde."

Jeder treffe in mit anderen genutzten Räumen - und Verkehrsmitteln - unter Umständen also auch dann auf abgehustete Aerosole - auch, wenn er sich gar nicht zur gleichen Zeit im selben Raum befinde. Luft auszutauschen, sie zu filtern und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen kann also dabei helfen, das Ansteckungsrisiko dennoch gering zu halten.