Sie weiß wovon sie redet: Autorin Angelina Boerger ist selbst von ADHS betroffen und hat das Buch "Kirmes im Kopf" über ihren Umgang mit der Erkrankung geschrieben.

Im Interview erzählt sie, wie es ihr damit geht, welche Symptome sie hat und welche Therapiemöglichkeiten es gibt.

SWR1: Sie haben lange nicht gewusst, was mit Ihnen los ist und erst als Erwachsene dann diese Diagnose ADHS bekommen. Wie müssen wir uns die "Kirmes im Kopf" (Titel ihres Buches, Anm. d. Red.) vorstellen?

Angelina Boerger: Das ist ein buntes Potpourri an ganz vielen verschiedenen Dingen. Es kann sowohl die Selbstorganisation betreffen, also Dinge wie Termine einhalten, Sachen priorisieren und planen, Deadlines einhalten. Auf der anderen Seite aber auch die Emotionsregulation. Man ist oft sehr euphorisch und hat viele tolle Ideen, kriegt dann die Sachen nicht umgesetzt und ist schnell mal frustriert. Auch ein großer Faktor ist, dass Betroffene die eigene Energie und Kraft nicht so gut einteilen können. Also ich habe dann entweder die volle Power oder fühle mich ausgebrannt und kriege gar nichts mehr auf die Reihe.

ADHS: Es ist immer was los im Kopf

SWR1: Eine Freundin von Ihnen hat es mal als "Popcorn-Gefühl" umschrieben. Trifft es das?

Boerger: Ja, weil im Kopf einfach immer was los ist. Und deswegen passt auch für mich dieses Kirmes-Bild so gut, weil sich einfach immer was bewegt. Es dreht sich immer was, irgendwo kommen noch Geräusche her. Es ist ein Auf und Ab wie auf der Achterbahn und eben manchmal auch die Geisterbahn, also von allem etwas.

SWR1: Betroffene haben auch viele kreative Gedanken. Das klingt doch erst mal gar nicht so schlecht. Warum ist das so problematisch?

Boerger: Ich glaube, dass dieser Leidensdruck, der durch ADHS entstehen kann, häufig dadurch entsteht, dass man nicht weiß, dass man ADHS hat. Und dann versucht man irgendwie in einer Welt klarzukommen, die nicht unbedingt für ADHS-Gehirne gemacht und ausgelegt ist. Es entsteht das Gefühl "ich möchte mithalten" oder "ich möchte mitkommen", aber ich mache irgendwie die Dinge anders. Ich fühle, denke, handle anders und ecke dadurch an oder habe das Gefühl, ich bleibe hinter allem zurück.

Und durch diese Diagnose bekommt man einfach so viel Wissen und so viele Handlungsmöglichkeiten mit. Das bedeutet für mich, dass ich dann auch meine Kreativität viel besser ausschöpfen und meine Kräfte besser einteilen kann.

Durch die Diagnose bekommt man viel Wissen und Handlungsmöglichkeiten

SWR1: Wenn man Sie jetzt so hört, denkt man, die Frau klingt doch völlig normal, wo ist denn das Problem? Ist der Weg dahin und dann die erlösende Nachricht einer Diagnose etwas, was wie ein Stein von einem abfällt?

Boerger: Bei mir ist es tatsächlich so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, ich halte hier gerade die Antwort auf alle meine Fragen in der Hand. Und es hatte eben wirklich diesen fast schon heilsamen Moment, zu wissen, es gibt eben einen neurobiologischen Grund, wieso das alles so ist, wie es ist. Und das hat mir total geholfen.

Folgeerkrankungen durch ADHS

Natürlich ist es ganz wichtig zu erwähnen, dass gerade eine undiagnostizierte ADHS dazu führen kann, dass sich Folgeerkrankungen und Folgestörungen wie beispielsweise Depressionen, Angststörungen, Suchterkrankungen und viele mehr entwickeln können. Und das eben vor allem bei Mädchen und Frauen, da sie häufig erst sehr spät - wenn überhaupt - diagnostiziert werden, weil sich die Symptome eben ein bisschen anders zeigen. Und das ist dann auch das, was ADHS mitunter gefährlich machen kann, weil andere Erkrankungen und Störungen überlagert werden können und das ganze auch ernsthafte Ausmaße annehmen kann.

Für die Journalistin und Autorin Angelina Boerger war die Diagnose ADHS nach Jahren der Unsicherheit eine Erleichterung. Annika Fußwinkel

Medikamente und Therapie können helfen

SWR1: Schuld an dieser "Kirmes im Kopf" ist ein Mangel an Dopamin, einem Botenstoff. Die Infos werden nicht richtig an die Nervenzellen übertragen. Jetzt gibt es das Medikament Ritalin das ja auch durchaus in der Kritik steht. Was hat denn Ihnen geholfen?

Boerger: Das sind zum Teil ein paar veraltete Annahmen, die sich vor allem in den 80er-Jahren über über ADHS-Medikamente verbreitet haben. Mittlerweile gibt es eben noch viele andere Medikamente. Die Sache ist, dass wir nachweislich wissen, dass eine Kombination aus einer medikamentösen Therapie und einer Psychotherapie die beste Herangehensweise bei ADHS ist.

Es ist nichts, was man irgendwie heilen kann.

Man kommt damit eben zur Welt. Es kann sich unterschiedlich ausprägen und zeigen und sich auch im Laufe des Lebens verändern. Aber es gibt eben Möglichkeiten, einen anderen Umgang mit all dem zu erlernen. Das hilft mir sehr.

SWR1: Was raten Sie Menschen, die jetzt vielleicht beim Hören ihrer Geschichte sagen: Das kann ich irgendwie nachvollziehen. Mir geht's eigentlich ganz ähnlich mit der "Kirmes im Kopf".

Boerger: Am besten sich erstmal informieren, also ein Verständnis dafür bekommen und gleichermaßen eben für sich zu prüfen, ob ich einen Leidensdruck verspüre. Habe ich das Gefühl, ich brauche irgendwie eine Veränderung und Klarheit? Ich brauche vielleicht auch Hilfe professionelle Hilfe von außen in irgendeiner Form. Und sich dann eben wirklich jemanden zu suchen, der oder die auf ADHS im Erwachsenenalter spezialisiert ist. Und dann im Anschluss wissen, dass man auch gewisse Hilfsangebote in Anspruch nehmen kann.

Das Interview führte Frank Jenschar.

Kiepenheuer&Witsch Kirmes im Kopf Wie ich als Erwachsene herausfand, dass ich AD(H)S habe Verlag: Kiepenheuer&Witsch ISBN: 978-3-462-00461-8

ADHS in Deutschland - FAQ Was ist ADHS? Die Abkürzung steht für Aufmerksamkeitsdefizit/ Hyperaktivitätsstörung und kann sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen auftreten. Welche Symptome gibt es?

Hauptsymptome sind starke Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen, Impulsivität sowie körperliche Unruhe/Hyperaktivität. Dabei können die einzelnen Symptome unterschiedlich stark ausgeprägt sein und unterscheiden sich auch je nach Alter. Wieviele Menschen sind betroffen? Laut dem ADHS Infoportal der Universität zu Köln sind rund 4,7% der Erwachsenen in Deutschland von ADHS betroffen - das sind ca. 4 Millionen Menschen. Im Kinder- und Jugendalter sind Jungen rund zwei- bis viermal so häufig betroffen wie Mädchen, insgesamt rund 500.000 Kinder. Was sind die Ursachen? Die Ursachen sind noch nicht vollständig geklärt, Forscher gehen von verschiedenen genetischen und umweltbedingten Faktoren sowie Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen als Hauptursache aus. Welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Neben dem Einholen von Informationen sollte zunächst das Gespräch mit einer Fachperson (Arzt, Psychotherapeut) gesucht werden. Neben Möglichkeiten der Verhaltenstherapie gibt es auch Medikamte und weitere Möglichkeiten, um gut mit ADHS leben zu können. Mehr Informationen zum Thema gibt es hier.

Weiterführende Informationen finden Sie zudem auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums und dem Infoportal ADHS.