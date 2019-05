Achtung Allergiker! Schlechte Nachrichten für Baumpollenallergiker

Die für den Mai kalten Temperaturen und der Regen sind erfrischend für Allergiker, denn damit nimmt auch die Zahl der Pollen ab. Aber nach Regen kommt in der Regel auch Wind auf. Dann sind die Pollen etwas größer geworden, weil sie Feuchtigkeit aufgenommen haben. "Und dann fliegen sie besonders schön. Es kann also sein, dass wir nach dem Regen am nächsten Tag ein besonders hohes Pollenaufkommen zu beobachten haben", so Dr. Joachim Bossert vom Allergie-Institut in Speyer.

Erfreulicherweise hat in den letzten Jahren die Anzahl der Gräserpollen-Allergiker etwas abgenommen. Die Baumpollenallergie hat dafür offensichtlich zugenommen. Der Allergologe hat dafür einfache Erklärungen: "Es liegt auch an dem Anstieg des Kohlendioxids, was sozusagen Energieträger für die Pollenbildung der Pflanzen ist. Und es liegt an den zunehmend größeren Baumflächen." Die Bewaldung hat in Deutschland in den letzten Jahren um etwa 5.000 Quadratkilometer zugenommen. Mehr Bäume bedeutet auch mehr Baumpollenflug im Verhältnis zum Gräser- und Getreidepollenflug.