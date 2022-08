Damit wir immer gut in Ihrem Radio empfangbar bleiben, müssen auch unsere Sendeanlagen regelmäßig gewartet werden. Jetzt gibt es einen neuen Termin, an dem SWR1 Rheinland-Pfalz in Ihrem Bereich nicht empfangbar sein wird. Wir sagen Ihnen, wann und wo und haben eine echte Alternative für Sie.

31. August – Abschaltung "Sender Donnersberg" | 99,1 Mhz Wegen Wartungsarbeiten wird am Mittwoch, den 31. August 2022 der "Sender Donnersberg" vorübergehend abgeschaltet. In der Zeit von 14.35 Uhr bis 16.30 Uhr müssen Sie deshalb damit rechnen, dass Sie nicht wie gewohnt SWR1 Rheinland-Pfalz über die UKW-Frequenz 99,1 Mhz empfangen können. Von dieser Abschaltung sind auch die Anlagen in Bingen, Bad Kreuznach, Kirn und Idar-Oberstein betroffen. In der Zeit von 13.05 Uhr und 14.30 Uhr kann es auch beim digitalen Fernsehempfang (DVB-T2) auf den Kanälen K30 und K46 in den genannten Bereichen zu kurzen Unterbrechungen kommen. Der Empfang über DAB+ ist von diesen Wartungsarbeiten nicht betroffen. Alternative: Webradio oder App SWR1 Rheinland-Pfalz können sie auch während der Abschaltung über unsere Webradio-Angebote empfangen. Über die Player-Zeile unten in Ihrem Internet-Browser am Computer oder mit der SWR1 App mit Tablet, PC oder Smartphone sind wir auch während der Abschaltung problemlos erreichbar. Musik, News und Podcasts immer dabei SWR1 App jetzt mit Plattenregal für die Hosentasche Da läuft Ihr neues Lieblingslied in SWR1 und Sie würden es gerne sofort in Ihre Musiksammlung einsortieren? Kein Problem mit der neuen SWR1 App. mehr...