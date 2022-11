So entsorgen Sie abgelaufene Medikamente richtig

Wohin gehören abgelaufene Medikamente? Die Frage stellt sich, spätestens wenn im Herbst die Schnupfen-Saison wieder beginnt oder der Medikamentenschrank einer genaueren Inspektion vor dem Winter unterzogen wird.

Alleine in Deutschland werden pro Jahr rund 38.000 Tonnen Medikamente verschrieben. Diese gigantische Zahl nennt das Bundesgesundheitsministerium. Tendenz: Steigend. Ist das Ablaufdatum überschritten, so müssen die Reste entsorgt werden.

Grundsätzlich gehören Medikamente NICHT in die Toilette oder in die Spüle!

Schon kleinste Einträge bestimmter Wirkstoffe im Abwasser stellen eine Gefahr für Mensch und Natur dar, da die Wirkstoffe oft nicht mit den gängigen Filterverfahren restlos beseitigt werden können. Seit den 1990er Jahren ist zum Beispiel bekannt, dass Rückstände des Schmerzmittels Diclofenac zu Nierenschäden bei Vögeln führen können. Rückstände diese Wirkstoffes konnten bei uns inzwischen auch bei Fischottern oder Forellen nachgewiesen werden, erklärt das Umweltbundesamt.

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz gibt einen einfachen Tipp: "Wer nur kleine Mengen an Medikamenten kauft, hat später auch kein Entsorgungsproblem."

"Das Verfalldatum ist nicht verhandelbar!" Ist ein Medikament abgelaufen, dann darf es nicht mehr eingenommen werden und muss entsorgt werden. picture-alliance / Reportdienste Andrea Warnecke "Das Verfalldatum ist nicht verhandelbar. (...) Bei zu lange gelagerten Arzneimitteln ist in aller Regel äußerlich nicht erkennbar, ob sie noch wirksam, sicher und unbedenklich sind. Deshalb rate ich eindringlich davon ab, Arzneimittel nach dem Ablauf des Verfalldatums noch anzuwenden," rät Dr. Hannes Müller vom Geschäftsführenden Vorstand der Bundesapothekerkammer. Der Experte empfiehlt, den Medikamentenschrank einmal pro Jahr auf abgelaufene Medikamente hin zu überprüfen.

Ab in die Tonne

Die richtigen Entsorgung abgelaufener Medikamenten ist eigentlich relativ einfach, so die Verbraucherschützer: Sie gehören in den Rest- oder Hausmüll, wenn Ihr Entsorgungsgebiet an eine Müllverbrennungsanlage angeschlossen ist. Dort werden sie verbrannt und verlieren ihre biologische Schädlichkeit. Gibt es in Ihrem Entsorgungsbereich eine "mechanisch-biologische Abfallentsorgungsanlage", sollten Medikamente als Sondermüll entsorgt werden. Wie Ihr Entsorgungsbetrieb versorgt ist, dazu geben die regionalen Abfallentsorger Auskunft.

So entsorgen Sie richtig

Achten Sie bei der Entsorgung im Hausmüll auf eine Mülltrennung. Brechen Sie zum Beispiel Tabletten aus den Blisterverpackungen heraus. Die Blister gehören in den Gelben Sack. Beipackzettel und die Verpackung sollten im Papiermüll entsorgt werden sollten. "Um Altmedikamente gegen eine missbräuchliche Verwendung zu sichern, empfiehlt es sich, sie vor dem Wurf in die Tonne in Zeitungspapier einzuwickeln," raten die Verbraucherschützer. Die Reste flüssiger Arzneien entsorgen Sie mitsamt Flasche ebenfalls in der Restmülltonne.

Ausnahmen

Einige Medikamente dürfen nicht über den Restmüll entsorgt werden. Dazu gehören unter anderem die in der Chemotherapie bei Krebserkrankungen oder bei Autoimmunerkrankungen wie Rheuma verwendeten "Zytostatika". In der Regel werden Sie, falls Sie ein solches Medikament bekommen, auf die spezielle Entsorgung durch den behandelnden Arzt oder Krankenhaus hingewiesen. Im Zweifel können Sie sich auch an ihre Apotheke wenden.

Apotheken nicht verpflichtet

Apotheken in Deutschland waren lange Zeit in der Pflicht, abgelaufene Medikamente kostenlos zurückzunehmen. Das ist nicht mehr flächendeckend so. Vielerorts werden die Arzneimittel gar nicht mehr oder nur noch als "Good-Will" zurückgenommen. Der Deutsche Apothekerverband rät, im Zweifel vor Ort nachzufragen, ob Arzneimittel noch von der Apotheke entsorgt werden.