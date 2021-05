Ein Comeback von ABBA ist so ziemlich der größte Wunsch ihrer Fans weltweit. Bisher haben die vier Schweden immer lächelnd abgewunken, doch jetzt rückt eine Reunion in greifbare Nähe. Im Studio arbeiten ABBA tatsächlich wieder gemeinsam zusammen.

Trennung - Solo-Karrieren - Reunion

Offiziell aufgelöst haben ABBA sich nie - doch 1982 trennten sich ihre Wege. Björn Ulvaeus und Benny Andersson bastelten an ihrem Musical-Projekt "Chess", während Agnetha Fältskog und Anni-Frid "Frida" Lyngstad ihre Solo-Karrieren verfolgten. ABBA zu sein, das hatte den Mitgliedern nach zwei Scheidungen und ewigem Tour-Stress keinen Spaß mehr gemacht. Jetzt, fast 40 Jahre später, hat sich das wohl geändert. Alle vier Mitglieder arbeiten erstmals seit langem wieder gemeinsam in einem Studio.

Regelmäßige Treffen im Studio

In mehreren aktuellen Zeitungsinterviews, unter anderem in der New York Times, bestätigt Björn Ulvaeus, dass alle vier ABBA-Mitglieder regelmäßig in einem Studio in Stockholm zusammenkommen, um neue Musik aufzunehmen. Ähnliche Meldungen hatten schon 2018 für Aufsehen gesorgt. Bereits damals hatte ABBA zwei neue Songs fertig gestellt, allerdings daran mehr oder weniger separat gearbeitet. Auf das neue ABBA-Material warten die Fans seither ungeduldig.

Björn verspricht neue Songs

Ja, dieses Jahr soll es neue Musik geben - das ist entschieden. Björn Ulvaeus

Die Veröffentlichung der bereits fertigen Stücke war mehrfach verschoben worden, weil sich die damit verbundene ABBA-Show mit virtuellen Versionen der Band ("ABBA-taren") bisher nicht umsetzen ließ. Doch Björn Ulvaeus verspricht: "Ja, dieses Jahr soll es neue Musik geben - das ist entschieden". So wird er in der australischen Zeitung "Herald Sun" zitiert.

Gute Stimmung in der Band

Was außerdem die Hoffnung auf ein Comeback nährt: ABBA-Björn beschreibt die Stimmung zwischen den Mitgliedern als sehr gut. Man habe eine sehr enge, freundschaftliche Verbindung miteinander. Das klingt zumindest danach, als wäre der Spaß des gemeinsamen Musikmachens wieder zurückgekehrt.

ABBA-Comeback, aber wie?

Doch wie würde ein solches Comeback aussehen? Da wäre auf der einen Seite die Musik selbst: Im Moment ist die Wahrscheinlichkeit für eine Handvoll neuer ABBA-Songs noch in diesem Jahr gestiegen. Denkbar wäre zum Beispiel die Veröffentlichung einer E.P. oder sogar eines neuen Albums. Konkrete Aussagen, in welcher Form das neue Material ausgegeben wird, gibt es bislang nicht. Denkbar ist, dass ABBA ihren Fans bis Weihnachten ein musikalisches Geschenk unter den Tannenbaum legen wollen.

Bislang keine Tournee-Pläne

Dass die Gruppe mit einem möglichen Comeback auch wieder auf Tour geht, ist dagegen sehr unwahrscheinlich. Agnetha leidet seit den Siebzigern unter Flugangst und reist nur auf dem Land- und Seeweg. Das alleine würde einer Welttournee im Wege stehen, abgesehen von den Strapazen, auf die ABBA vermutlich keine Lust mehr haben. Stattdessen werden sie in den nächsten Jahren vielleicht doch noch ihre angekündigten, digital verjüngten Versionen auf eine Tour schicken. Und denen beim Singen und Tanzen zu zuschauen, macht ABBA dann wahrscheinlich am meisten Spaß.