Ab aufs Rad: Alles zum Start in die Fahrradsaison

Hinten am Fahrrad muss ein rotes Rücklicht und ein roter Rückstrahler angebracht sein. Kleine Info am Rande: Jedes verkehrstüchtige Fahrzeug hat vorn weißes und hinten rotes Licht. Zum einen erkennt man mit weißem Licht viel mehr in der Nacht, deshalb strahlt das weiße immer in Fahrtrichtung. Zum anderen erkennt jeder sofort, in welche Richtung das Fahrzeug unterwegs ist. Siehst du bei einem Fahrzeug das rote Licht, fährt es weg von dir, siehst du weißes Licht, kommt es auf dich zu.

