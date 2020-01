In der britischen Thronfolge steht Prinz Charles offiziell auf Platz eins - aber an seiner Mutter, Königin Elisabeth II., ist für ihn kein Vorbeikommen. Schon seit Jahren wird darauf spekuliert, dass er ihren Platz einnimmt, aber die Queen hat sich diesbezüglich noch nicht geäußert. So bleibt Charles weiterhin die Nummer 2 im britischen Königshaus.

dpa Bildfunk Picture Alliance