Der 12. Februar 2020 könnte ein spannender Tag für die katholische Kirche werden. Denn die Frage, ob das Priesteramt für verheiratete Männer geöffnet wird, könnte von Papst Franziskus beantwortet werden.

Zölibat bis in alle Ewigkeit?

In der Katholischen Kirche ist eine Debatte darüber losgebrochen, ob die Pflicht zur Ehelosigkeit für Priester noch zeitgemäß ist. Angesichts der Diskussionen überrascht es, dass sich der Pflichtzölibat nicht direkt aus der Bibel ableiten lässt. An mehreren Stellen des Neuen Testaments wird das ehelose Leben in der Nachfolge Christi zwar angesprochen und als Ideal hervorgehoben, eine Verpflichtung zur Ehelosigkeit für Priester findet sich darin jedoch nicht.

Ausnahmefälle in der katholischen Kirche Es gibt schon verheiratete Männer, die Priester sind. Das ist der Fall, wenn sie aus östlichen Kirchen stammen oder weil sie evangelische oder anglikanische Pfarrer waren, die konvertiert sind und ihre Ehe weiterführen.

Zölibat erst seit dem Mittelalter Pflicht

Als kirchenrechtliche Verpflichtung gibt es den Zölibat in der westlichen Kirche erst seit 1139 - also mehr als ein Jahrtausend nach Jesu Geburt. Bereits die frühe Kirche hatte über die Ehelosigkeit von Priestern diskutiert. In den ersten Jahrhunderten gab es sowohl verheiratete als auch unverheiratete Gemeindevorsteher. Nach 1139 dauerte es immer noch Jahrhunderte, bis sich der Zölibat in der römisch-katholischen Kirche durchsetzte.

Papst Franziskus SWR

Papst könnte Zölibat abschaffen

Im 16. Jahrhundert stellte die Reformation den Zölibat massiv in Frage. Martin Luther brach den Zölibat ganz bewusst und lehnte ihn als "unbiblisch" ab. Die katholische Kirche hält bis in die Gegenwart am Pflichtzölibat fest. Auch das Zweite Vatikanische Konzil bekräftige ihn in den 1960er Jahren noch einmal. Allerdings: Der Papst könnte heute den Pflichtzölibat wieder aufheben. Er hätte die Macht dazu.

Diskussion kommt in Fahrt

Jüngst endete die Amazonassynode im Vatikan mit dem eindringlichen Votum, in entlegenen Regionen verheiratete Männer als Priester zuzulassen. Auch in Deutschland sprechen sich prominente Vertreter wie der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck oder Limburger Bischof Bätzing kritisch gegenüber dem Pflichtzölibat aus.

Dauer 0:09 min Bischof Bätzing stellt Zölibat zur Diskussion Ist der Zölibat noch zeitgemäß? Für den Limburger Bischof Bätzing ist diese Frage zumindest eine Diskussion wert. Priester sollten selbst wählen dürfen, ob sie heiraten wollen oder nicht.

"Ich glaube, es schadet der Kirche nicht, wenn Priester frei sind zu wählen, ob sie die Ehe leben wollen oder ehelos leben wollen." Bischof Bätzing zu Frage "Ist der Zölibat noch zeitgemäß?"

Synodaler Weg

Nicht zuletzt hat die katholische Kirche in Deutschland mit dem Synodalen Weg einen Reformprozess gestartet, in dem unter anderem der Pflichtzölibat diskutiert werden soll. Allerdings erklärte der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki, über die Ehelosigkeit von Priestern könne man zwar diskutieren, man müsse da jedoch realistisch sein: "Das wird nicht im deutschsprachigen Zweig der katholischen Kirche entschieden, sondern in der Weltkirche insgesamt."

Es kommt auf den Papst an

Es bleibt abzuwarten, welche Position Papst Franziskus einnimmt. Bisher zeigt er sich kritisch gegenüber einer Lockerung des Pflichtzölibats, sieht aber auch die Möglichkeit für Ausnahmen in abgelegenen Weltregionen.