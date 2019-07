Die Adventszeit ist schon ein bisschen her, aber immer noch finden sich Vanillekipferl, Spekulatius oder Stollen in der Wohnung. Im Januar haben die Wenigsten darauf aber noch so richtig Lust. Sabine Schütze aus unserer Redaktion Umwelt und Ernährung hat viele leckere Lösungen, was Sie aus den Restbeständen noch zaubern können.

Mürbeteiggebäck und Spekulatius Das Gebäck wird fein zerstoßen und mit etwas zerlassener Butter zum Boden für einen Käsekuchen.

Grob zerbröselt machen die sich auch in Desserts prima, entweder als Streusel oben drüber oder geschichtet zum Beispiel mit Quarkcreme. Gerne kann man das zerstoßene Gebäck vorher mit Likör beträufeln.

Kirschcrumble: legen Sie Kirschen in eine flache Auflaufform, Plätzchenbrösel als Streusel oben drauf mit ein paar Mandelplättchen. Alles kommt kurz in den Ofen.

Zerbröselt als Füllung für Bratäpfel. Stollenreste Daraus wird ein leckerer Nachtisch, der "Arme Ritter nach Weihnachtsart": Weichen Sie dafür die trockenen Scheiben rund 10 Minuten in einer Milch-Eier-Mischung ein und braten sie in der Pfanne goldbraun an. Das schmeckt am besten pur, mit Vanillesoße oder -eis, oder Pflaumenkompott.

Alternativ "Stollen-Granatsplitter": Zerkleinern Sie den Stollen und verrühren es mit Frischkäse, geschmolzener Butter und Puderzucker, bis die Masse gut formbar ist. Daraus formen Sie kleine Bällchen, die Sie gut durchkühlen lassen und danach in Kakao wälzen. Lebkuchen und Schokolade Schokoflocken: Die Weihnachtsmänner werden eingeschmolzen und kommen über grob zerdrückte Cornflakes. Legen Sie die Masse löffelweise auf ein Backblech mit Backpapier und lassen Sie sie dort erkalten. Das geht auch mit Plätzchenbrösel.

Mit den flüssigen Weihnachtsmännern können Sie auch einfach Früchte schokolieren. Wer sich gerne von innen wärmt, gibt in die Schokolade noch etwas Chili.

Trockene Lebkuchen kommen in die Bratensoße. Dafür werden sie kleingehäckselt, etwa zehn Minuten in Wasser, Milch oder Wein eingeweicht und dann noch mitgekocht. Weil man dafür kaum mehr als einen Lebkuchen braucht, kommt der Rest in Bratäpfel.