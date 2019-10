per Mail teilen

Die Winter werden immer wärmer, es gibt immer mehr Frischlinge und das Futter für die Wildschweine steht ausreichend zur Verfügung. Und obwohl es zu viele Wildschweine gibt und sie entsprechend bejagt werden, kommt ihr Fleisch nur selten bei uns in den Kochtopf.

Laut Landesjagdverband wurden 2018 allein in Rheinland-Pfalz mehr als 88.000 Wildschweine erlegt. Das Fleisch ist jedoch für die Jäger schwer abzusetzen - es hat immer noch das schlechte Image, dass es "irgendwie nach Wild schmeckt". SWR1 Ernährungsexperte Werner Eckert weiß, dass sich "gerade das Wildschwein, wenn es jung ist, ähnlich verarbeiten lässt, wie jedes andere Schwein auch. Und der Unterschied ist marginal im Geschmack".

Vorteile von Wildschweinfleisch

Wildschweinfleisch ist ein regionales Produkt,

muss nicht lange transportiert werden und

stammt nicht aus einer Massentierhaltung, sondern kommt direkt aus der Natur.

Thema: Radioaktive Belastung

33 Jahre nach Tschernobyl gibt es immer noch radioaktive Belastungen bei Tieren aus dem Pfälzerwald und aus dem Hunsrück-Hochwald. In beiden Gebieten gab es 1986 tatsächlich radioaktive Niederschläge. Belastetes Fleisch wird jedoch vor dem Verkauf aussortiert. In allen anderen Regionen in Rheinland-Pfalz spielt das Thema keine Rolle mehr.

Andere Belastungen

Oft haben die Menschen Angst vor Trichinen, den bis zu vier Millimeter langen Fadenwürmer. Die sogenannte Trichinellose kann beim Menschen zu schweren Erkrankungen führen. Aber genauso wie geschlachtete Hausschweine werden Wildschweine auf Trichinen hin untersucht.

Schwangere oder Menschen mit einem eingeschränkten Immunsystem sollten kein rohes Wildschweinfleisch und rohe Wildwurst essen. Gut durchgegart ist der Verzehr von Wildschweinfleisch aber kein Problem.

Steckbrief: Wildschwein