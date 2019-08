Wer sein Fahrrad mit dem Zug transportieren möchte, muss einige Regeln der Bahn berücksichtigen. Die wurden zum 1. August 2019 neu gestaltet. Hier die wichtigsten Regeln im Überblick.

Grundsätzlich

In den Zügen der Deutschen Bahn - egal ob Fern- oder Regionalverkehr - darf pro Person jeweils ein Fahrrad mitgenommen werden, wenn es die Kapazitäten erlauben. Die Mitnahme ist kostenpflichtig.

Fahrradwagons sind im Regionalverkehrs der Deutschen Bahn entsprechend gekennzeichnet. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Vor allem im Regionalverkehr kann man also Pech haben und das Abteil ist bereits voll. Außerdem ist der Reisende selbst dafür verantwortlich, das Fahrrad im Zug entsprechend zu deponieren, zu sichern und es auch eigenverantwortlich wieder aus dem Zug herauszunehmen.

Fernverkehr

Es gibt auch im Fernverkehr der Deutschen Bahn, auf vielen Euro-City-Zügen und auf ausgewählten ICE-Verbindungen die Möglichkeit Fahrräder mit zu nehmen.

In den Fernzügen der DB ist eine Reservierung zur Fahrradmitnahme zwingend erforderlich. dpa Bildfunk Andreas Gebert

Die Bahn weist darauf hin, dass neben einem gültigen Fahrschein für den Reisenden, eine Fahrkarte für das Fahrrad gelöst werden muss. Außerdem ist eine Reservierung unbedingt erforderlich. Ein Fahrradtransport im Fernverkehr kostet zwischen sechs und neun Euro für eine einfache Fahrt.

Regional- und Nahverkehr

Eine Fahrradmitnahme ist auch im Regionalverkehr der Deutschen Bahn, also im Interregio-Express, im Regional-Express, in Regionalbahnen und S-Bahnen grundsätzlich möglich. Viele Nahverkehrszüge sind dafür mit extra gekennzeichneten Fahrradabteilen ausgestattet. Die Deutsche Bahn weist darauf hin, dass sich die Wagons mit derartigen Abteilen in der Regel am Anfang oder Ende des Zuges befinden. Je nach Bundesland ist die Mitnahme gegebenenfalls unterschiedlich geregelt.

Kostenlos ab 9 Uhr

Für den Regionalverkehr in Rheinland-Pfalz und das Saarland gilt folgendes:

Hier ist die Fahrradmitnahme von Montag bis Freitag ab 9 Uhr und an Samstagen, Sonn- und Feiertagen zeitlich unbeschränkt in den Zügen der DB Regio kostenlos möglich, sofern es die Kapazitäten erlauben Deutsche Bahn

Außerhalb der genannten Zeiten ist eine entsprechende Fahrkarte erforderlich. Sie kostet pro Fahrt 5,50 Euro. Für die Fahrradmitnahme in den Verkehrsverbünden gelten noch einmal gesonderte Reglungen.

Verkehrsverbund Informationen RNN – Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund Kapazitäten erforderlich. Von Montag bis Freitag ist vor 9 Uhr eine zusätzliche Fahrkarte erforderlich. VRT – Verkehersverbund Region Trier Kapazitäten erforderlich. Von Montag bis Freitag ist vor 9 Uhr eine zusätzliche Fahrkarte erforderlich. VRM - Verkehrsverbund Rhein-Mosel Die Fahrradmitnahme ist wochentags ab 9 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen kostenlos. Zu anderen Zeiten ist eine Fahrkarte erforderlich (2,80 Euro/einfache Fahrt). Kapazitäten erforderlich. VRN - Verkehrsverbund Rhein-Neckar Montag bis Freitag zwischen 6 und 9 Uhr ist ein entsprechender Fahrschein oder eine entsprechende Jahreskarte erforderlich.

Falträder, Pedelecs, E-Scooter und Lastenfahrräder

Zusammengeklappte Falträder gelten als Handgepäck. dpa Bildfunk Tobias Hase

Die Mitnahme von Lastenfahrrädern und S-Pedelecs (E-Fahrräder über 25 km/h) ist auf den Strecken der Deutschen Bahn seit 1. August 2019 nicht mehr möglich. Dies gilt auch für Tandem- oder Liegefahrräder.

Als kostenloses Handgepäck können demontierte und komplett verpackte handelsübliche Fahrräder sowie auch unverpackte zusammengeklappte oder -gefaltete Fahrräder und E-Tretroller in allen Zügen des Fernverkehrs mitgenommen werden, sofern diese auf den vorgesehenen Gepäckablageflächen unter bzw. über dem Sitz sicher verstaut werden können. Sprecherin Deutsche Bahn

Zulassungsfreie, Elektrofahrräder können in den Zügen der Deutschen Bahn mitgenommen werden.

Fahrradmitnahme im Bus

Für die Mitnahme von Fahrrädern in Bussen der Deutschen Bahn und der Regionalverbünde gelten spezielle, teils sogar streckenabhängige Regelungen. Informieren Sie sich hier in jedem Fall vor Fahrtantritt genau ob eine Mitnahme und zu welchen Konditionen überhaupt möglich ist.