Temperaturen rauf, Temperaturen runter - für wetterfühlige Menschen ist das eine Herausforderung für Kopf und Kreislauf. Wir nennen die Symptome und sagen, was hilft.

Trockenes und heißes Wetter am Dienstag, eine Kaltfront mit Schauern und Gewittern am Mittwoch, ein deutlicher Temperatursturz bis Donnerstag - in den nächsten Tagen wird sich das Wetter in Rheinland-Pfalz in kurzer Zeit stark verändern. Viele Menschen werden das auch ohne den Blick aus den Fenster oder auf den Wetterbericht merken - ihr Körper reagiert auf den Wetterumschwung. Vor allem für Mittwoch warnt der Deutsche Wetterdienst vor einer hohen Belastung für wetterfühlige Menschen.

Die Hälfte der Menschen ist wetterfühlig

Rund die Hälfte der Menschen gebe an, dass das Wetter Einfluss auf ihre Gesundheit habe, sagt Andreas Matzarakis vom Deutschen Wetterdienst. Sie seien wetterfühlig. Betroffen ist dabei das vegetative Nervensystem - mit unterschiedlichsten Symptomen.

Symptome bei Wetterfühligkeit Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Schwindel, Nervosität, gereizte oder depressive Stimmung, Konzentrationsschwäche, längere Reaktionszeit, Schlafstörungen, Kopfschmerzen Quelle: Deutscher Wetterdienst

Es gebe jedoch auch positive Auswirkungen des Wetters auf wetterfühlige Menschen, betont der Meteorologe. Zum Beispiel habe ein Hochdruckgebiet mit schönem Wetter einen positiven Effekt auf das Wohlbefinden: "Das Positive wird meist vergessen."

Anders sei es bei der Gruppe der wetterempfindlichen Personen, zu denen sich 15 bis 20 Prozent der Menschen zählen. Sie hätten Vorerkrankungen, deren Symptome sich durch den Wetterwechsel verstärken. Dazu zählen zum Beispiel chronische Krankheiten oder Operationsnarben. "Mein Knie schmerzt, das Wetter ändert sich", nennt Andreas Matzarakis ein bekanntes Beispiel. Sie würden besonders unter den Wetterumschwüngen leiden. "Das Wetter ist bei Ihnen nicht verantwortlich für die Beschwerden. Es verstärkt schon bestehende Beschwerden", sagt der Medizin-Meteorologe.

Prävention und Tipps bei Beschwerden

Für wetterfühlige Menschen gebe es verschiedene Methoden, um weniger sensibel auf Umschwünge zu reagieren: "Rausgehen bei jedem Wetter", rät Matzarakis. "Außerdem das Immunsystem stärken, abhärten, zum Beispiel mit Kneipp-Kuren oder heißen und kalten Duschen." Bei den Beschwerden von wetterempfindlichen Personen könne dagegen nur ein Arzt helfen.

Doch was kann ich tun, wenn der Körper beim Wetterumschwung streikt? "Die Sensibilität kann ganz unterschiedlich ausgeprägt sein", sagt Dr. Jürgen Otten vom Gesundheitsamt Mayen-Koblenz. Man solle die Situation bewusst wahrnehmen, mehr Pausen einlegen, Stress vermeiden und einen Gang runterschalten. Wem es nicht gut geht, sollte im Schatten bleiben. Sport solle man auf den Morgen oder auf den Abend legen. "Dazu viel trinken, nur leichte Kost zu sich nehmen und auf Alkohol verzichten", rät Otten.