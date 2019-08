per Mail teilen

In den USA geben ungeklärte Lungenerkrankungen von E-Zigaretten-Rauchern Rätsel auf. Nun gibt es den ersten Toten. Aber das Geschäft mit E-Zigaretten boomt auch in Deutschland.

Atembeschwerden, Atemnot und Brustschmerzen, dazu in einigen Fällen Magen-Darm-Erkrankungen mit Erbrechen und Durchfall: In den USA häufen sich die Meldungen ungeklärter Lungenerkrankungen, die nach dem Konsum von E-Zigaretten auftreten. Mittlerweile gibt es einen ersten Todesfall. Doch noch ist unklar, was genau die Beschwerden auslöste.

Für Robert Loddenkemper, Experte für E-Zigaretten bei der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, ist es denkbar, dass eine komplexe allergische Reaktion auf Bestandteile des Dampfs die Symptome bei den US-amerikanischen Patienten ausgelöst hat. Allerdings seien auch andere Ursachen möglich. Aus Deutschland ist Loddenkemper kein vergleichbarer Fall bekannt.

Einstieg zum Rauchen

Gerade bei Jugendlichen steht das Dampfen - auch "Vapen" genannt - mit der E-Zigarette hoch im Kurs. Aber sie kann oftmals der Einstieg sein, um später auf richtige Zigaretten umzusteigen, denn beim Dampfen wird oft auch Nikotin eingeatmet.

"Es wurde festgestellt, dass Jugendliche, die mit E-Zigaretten experimentieren, auch später mit Tabak-Zigaretten experimentieren", weiß Katrin Schaller vom Deutschen Krebsforschungsinstitut Heidelberg.

Alternative für starke Raucher

Wer vom klassischen Glimmstengel wegkommen möchte, kann zur E-Zigarette greifen. Dr. Stefan Kniele vom Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern empfiehlt jedoch: "Die beste Alternative ist ganz vom Rauchen wegzukommen. Es ist preisgünstiger und gesünder."

Die flüssige Füllung für die E-Zigarette - das Liquid - enthält in der Regel auch Nikotin und verschiedene Aromen. "Da das Nikotin als Suchtverstärker drin ist, muss man davon ausgehen, dass damit eine Sucht gefördert wird", erklärt Dr. Kniele.

Der klassische Raucher greift gerne zu Aromen wie Tabak oder Menthol. Jugendliche Neueinsteiger bevorzugen eher Aromen wie Mango oder Banane.

Liquids nicht ungefährlich

Die Inhaltsstoffe der Liquids sind zwar für Lebensmittel zugelassen, aber man kennt nicht die Auswirkungen, wenn man diese Aromen inhaliert. "Es gibt zahlreiche Emissionsanalysen des Nebels, die die Zigaretten produzieren. Demnach ist die Emission von Schadstoffen im Vergleich zum Tabakrauch um circa 99 Prozent reduziert", so der Toxikologe Prof. Dr. Bernhard-Michael Meyer.

Aber der Dampf beinhaltet Stoffe, die die Bronchien reizen und teils sogar krebserregend wirken können. Über die Langzeitwirkung der Inhalation gibt es bisher keine Studien. Deshalb können derzeit auch keine Aussagen gemacht werden, wie sich die Inhalation langfristig auf den menschlichen Körper auswirkt.

Passivrauchen auch bei der E-Zigarette

Im Vergleich zur klassischen Zigarette, kommen bei der E-Zigarette deutlich weniger Substanzen in die Luft. "Aber für das Nikotin wurde schon nachgewiesen, dass es von Personen, die sich im gleichen Raum befinden, aufgenommen wird", weiß Expertin Schaller vom Deutschen Krebsforschungsinstitut. Die Langzeitauswirkungen kennt man aber auch hier nicht.

Für Gaststätten gilt derzeit die Nichtraucherverordnung von 2007. Beim Rauchverbot wurden E-Zigaretten noch nicht berücksichtigt, da es sie damals noch nicht gab. Jede Gastronomie hat aber die Möglichkeit das Dampfen mit der E-Zigarette über das Hausrecht zu verbieten.

So funktioniert das Gerät

Im Prinzip funktionieren alle E-Zigaretten gleich: Im unteren Teil befindet sich der Akku. Im oberen Teil wird in einen Behälter das Liquid eingegeben, das von einem Verdampfer vernebelt wird. Der Nebel wird dann eingeatmet.

Lag der Umsatz für E-Zigaretten in Deutschland 2010 noch bei fünf Millionen Euro, stieg er 2018 auf fast 900 Millionen Euro. Das belegen Zahlen des Verbands des E-Zigarettenhandels. Verkauft werden Geräte und Füllungen allerdings nicht an Jugendliche unter 18 Jahren.