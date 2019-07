per Mail teilen

Die Smartphone-App sagt 37 Grad, das Thermometer an der Hauswand 36,5. Doch was stimmt und wie werden solche Hitzerekorde gemessen? Wir haben fünf Fakten für Sie zusammengestellt.

1. Nur die Daten des Deutschen Wetterdienstes zählen

Das Thermometer am Balkonfenster zählt nicht. Wetterbeobachtung, also die Erfassung der meteorologischen Prozesse - das ist per Gesetz Sache des Deutschen Wetterdienstes. Dieser hat rund 500 Temperatur-Messstationen über Deutschland verteilt.

Die Messstation zeichnet Daten zu Niederschlag, Temperatur und Wind auf picture-alliance / Reportdienste Daniel Karmann

2. Keine Daten ohne ehrenamtliche Helfer

Gut 80 Prozent der Messstationen werden von ehrenamtlichen Helfern betreut. In Rheinland-Pfalz gibt es zehn hauptamtlich betriebene und 20 nebenamtlich betreute.

3. Daten müssen internationalen Standards entsprechen

In jedem Fall gilt: die Stationen messen nicht mit dem Küchenthermometer, sondern mit Einrichtungen, die den internationalen Standards der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) entsprechen.

4. Genaue Vorgaben beim Messen

Gemessen wird immer zwei Meter über dem Erdboden - und zwar über Gras oder Rasenflächen, also nicht über heißem Asphalt oder Beton. Die beiden Fühler stecken in einem Gehäuse, das von Lamellen umgeben ist, so dass die Sonne nicht direkt auf die Thermometer scheint, aber andererseits auch keine Stauhitze entstehen kann. Selbst der Mindestabstand zu Mauern im Umkreis ist festgelegt.

5. Daten müssen immer erst sorgfältig geprüft werden

Die Daten, die gemessen werden, gehen entweder direkt oder gebündelt einmal am Tag elektronisch an den Deutschen Wetterdienst. Der nimmt sie vorläufig auf. Deshalb werden Rekorde zunächst auch unter Vorbehalt genannt. Erst, wenn die Daten geprüft sind, sind die Ergebnisse amtlich. Entscheidend ist etwa, ob beide Fühler.... , oder, dass es keine sonstigen Ungereimtheiten gibt.