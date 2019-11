Bei Sänger Prince scheint es kein Testament gegeben zu haben - zumindest wurde bisher keines gefunden. Ein Gericht musste entscheiden, an wen sein Nachlass von Massen unveröffentlichter Musik gehen soll. Verteilt wurde es an seine Schwester und seine fünf Halbgeschwister. Das Material ist so wertvoll, dass es inzwischen in einem Hochsicherheitsgebäude gelagert wird.

dpa Bildfunk Picture Alliance